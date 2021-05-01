«Севилья» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик», который пройдет 3 мая 2021 года.
«Севилья»
«Севилья», набравшая 70 очков, уже гарантировала себе итоговое место в первой четверке испанской Ла Лиги. В активе команды пять побед кряду в чемпионате, включая выигрыш у лидера «Атлетико» (1:0).
После этого матча команда Хулена Лопетеги разобралась с «Сельтой» (4:3), «Реал Сосьедадом» (2:1), «Леванте» (1:0) и «Гранадой» (2:1). Четыре прошлых поединка на своем поле хозяева выиграли, пропустив в них только один гол.
«Атлетик»
«Атлетик», занимающий десятое место рейтинга Ла Лиги, набрал 42 очка за 33 сыгранных тура. Четыре из пяти предыдущих поединков в чемпионате коллектив из Бильбао свел к ничейным результатам.
Также в данной серии «Атлетик» отметился домашней победой над «Атлетико» (2:1), после которой, «львы» не смогли обыграть дома «Вальядолид» (2:2). В 16-ти гостевых матчах чемпионата команда одержала всего две победы – семь ничьих и семь поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» — 1.617
- Ничья – 4.160
- Победит «Атлетик» — 6.030
Статистика
- 6 из 7 прошлых матчей «Атлетика» закончились вничью
- «Севилья» выиграла 9 из 10 прошлых матчей Ла Лиги на своем поле
- В 6 из 7 предыдущих встречах команд на поле «Севильи» сыграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Поставить на победу «Севильи» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.617. «Севилья» успешно проводила последние матчи на своем поле, а «Атлетик» очень неубедительно выступает в гостях.