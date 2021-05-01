«Севилья» — «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1619852545

вчера, 10:02

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик», который пройдет 3 мая 2021 года.

«Севилья»

«Севилья», набравшая 70 очков, уже гарантировала себе итоговое место в первой четверке испанской Ла Лиги. В активе команды пять побед кряду в чемпионате, включая выигрыш у лидера «Атлетико» (1:0).

После этого матча команда Хулена Лопетеги разобралась с «Сельтой» (4:3), «Реал Сосьедадом» (2:1), «Леванте» (1:0) и «Гранадой» (2:1). Четыре прошлых поединка на своем поле хозяева выиграли, пропустив в них только один гол.

«Атлетик»

«Атлетик», занимающий десятое место рейтинга Ла Лиги, набрал 42 очка за 33 сыгранных тура. Четыре из пяти предыдущих поединков в чемпионате коллектив из Бильбао свел к ничейным результатам.

Также в данной серии «Атлетик» отметился домашней победой над «Атлетико» (2:1), после которой, «львы» не смогли обыграть дома «Вальядолид» (2:2). В 16-ти гостевых матчах чемпионата команда одержала всего две победы – семь ничьих и семь поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 1.617

Ничья – 4.160

Победит «Атлетик» — 6.030

Статистика

6 из 7 прошлых матчей «Атлетика» закончились вничью

«Севилья» выиграла 9 из 10 прошлых матчей Ла Лиги на своем поле

В 6 из 7 предыдущих встречах команд на поле «Севильи» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Поставить на победу «Севильи» букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.617. «Севилья» успешно проводила последние матчи на своем поле, а «Атлетик» очень неубедительно выступает в гостях.