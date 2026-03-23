Дания – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Дания – Северная Македония, который состоится 26 марта 2026 года.
Дания
Сборная Дании заняла второе место в квалификации и теперь команде придется пройти через два поединка плей-офф, где их ждут разные соперники. В этой игре коллектив играет на своем стадионе и является большим фаворитом на проход в финальный этап, что подтверждают котировки букмекеров. Тем не менее, расслабляться хозяевам этой игры можно будет лишь после двух побед с путевками на ЧМ 2026 в руках.
Два последних матча сборной Дании завершились поражением от Шотландии (2:4) и ничьей с Беларусью (2:2).
Северная Македония
Сборная Северной Македонии набрала 13 очков в квалификации, но заняла лишь третье место и благодаря Лиге Наций попробует пробиться на турнир. Команда имеет крепких и опытных игроков, которые компенсируют нехватку индивидуального мастерства своей сплоченностью и физическими данными. Тем не менее, проход гостей дальше станет сенсацией.
Два последних матча Румынии завершились разгромным поражением от Уэльса (1:7) и ничьей с Латвией (0:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа Дания – 1.33
- Ничья – 5
- Победа Северная Македония – 10
Статистика
- Сборная Дании проиграла лишь один поединок из десяти последних в основное время
- Сборная Северной Македонии проиграла четыре из десяти последних встреч на выезде
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Дании в первом тайме компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева наберут обороты с первых минут и уже в конце первого тайма будут вести в счете.