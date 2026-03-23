«Барселона» перевыпустила форму времен Роналдиньо

сегодня, 00:06
«Барселона» и Nike перевыпустили легендарную домашнюю футболку клуба сезона 2005/06.

В том сезоне команда выиграла свою вторую Лигу чемпионов, победив в финале лондонский «Арсенал» со счетом 2:1, а также добавила 18-й титул Ла Лиги в свою коллекцию трофеев. В составе каталонцев было много выдающихся игроков, в особенности — Роналдиньо.

Из той кампании памятной для многих остается победа на выезде над «Реалом» со счетом 3:0, в которой бразилец отметился дублем. В 2005 году Роналдиньо выиграл «Золотой мяч», обойдя Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

Выпуск футболки — дань уважения Роналдиньо.

Игроки «сине-гранатовых» опробовали новую форму перед матчем чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (1:0) 22 марта, выйдя в ней на поле.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14, ред.
лучший домашний комплект Барселоны был в сезоне 2010/11.
но и этот хорош.
