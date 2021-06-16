Дания – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Дания – Бельгия, который состоится 17 июня 2021 года.
Дания
Сборная Дания очень неудачно стартовала на текущем Евро, однако объяснением этому может служить страшный эпизод с Кристианом Эриксеном и моральное состояние коллектива. Теперь, чтобы побороться за выход из группы датчанам необходимо обыгрывать более серьезных соперников. Матч со сборной Бельгии станет ключевым для сборной Дании на Евро 2020. В последних пяти встречах проиграла лишь один матч.
12 июня сборная Дании минимально уступила Финляндии (0:1), а шестого числа в товарищеском матче обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).
Бельгия
Бельгия находится в отличной физической форме и даже отсутствие в первом матче одного из лидеров команды – Кевине Де Брейне не помешало коллективу стартовать с уверенной победы. Чтобы обеспечить себе выход из группы, команде необходимо побеждать в этом матче. Вероятнее всего, Бельгия сыграет первым номером и попробует уже в первом тайме решить все свои задачи.
13 июня Бельгия крупно обыграла сборную России (3:0), а шестого числа в товарищеском матче оказалась сильнее Хорватии (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Дания – 4.36
- Ничья – 3.24
- Победит Бельгия – 2.06
Статистика
- Бельгия не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- Дания выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
- Шесть из семи последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Бельгия одержала победы в последних двух матчах с Данией
Прогноз
Поставить на Бельгию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команда Роберто Мартинеса является фаворитом в этом матче и обладает более качественным подбором футболистов. Предполагаем, что бельгийцы одержат и вторую победу на Евро 2020.