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Дания – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Дания – Бельгия, который состоится 17 июня 2021 года.

Дания

Сборная Дания очень неудачно стартовала на текущем Евро, однако объяснением этому может служить страшный эпизод с Кристианом Эриксеном и моральное состояние коллектива. Теперь, чтобы побороться за выход из группы датчанам необходимо обыгрывать более серьезных соперников. Матч со сборной Бельгии станет ключевым для сборной Дании на Евро 2020. В последних пяти встречах проиграла лишь один матч.

12 июня сборная Дании минимально уступила Финляндии (0:1), а шестого числа в товарищеском матче обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

Бельгия

Бельгия находится в отличной физической форме и даже отсутствие в первом матче одного из лидеров команды – Кевине Де Брейне не помешало коллективу стартовать с уверенной победы. Чтобы обеспечить себе выход из группы, команде необходимо побеждать в этом матче. Вероятнее всего, Бельгия сыграет первым номером и попробует уже в первом тайме решить все свои задачи.

13 июня Бельгия крупно обыграла сборную России (3:0), а шестого числа в товарищеском матче оказалась сильнее Хорватии (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Дания – 4.36
  • Ничья – 3.24
  • Победит Бельгия – 2.06

Статистика

  • Бельгия не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • Дания выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Шесть из семи последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Бельгия одержала победы в последних двух матчах с Данией

Прогноз

Поставить на Бельгию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команда Роберто Мартинеса является фаворитом в этом матче и обладает более качественным подбором футболистов. Предполагаем, что бельгийцы одержат и вторую победу на Евро 2020.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:37
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Бельгия
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