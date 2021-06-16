Дания – Бельгия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Дания – Бельгия, который состоится 17 июня 2021 года.

Дания

Сборная Дания очень неудачно стартовала на текущем Евро, однако объяснением этому может служить страшный эпизод с Кристианом Эриксеном и моральное состояние коллектива. Теперь, чтобы побороться за выход из группы датчанам необходимо обыгрывать более серьезных соперников. Матч со сборной Бельгии станет ключевым для сборной Дании на Евро 2020. В последних пяти встречах проиграла лишь один матч.

12 июня сборная Дании минимально уступила Финляндии (0:1), а шестого числа в товарищеском матче обыграла Боснию и Герцеговину (2:0).

Бельгия

Бельгия находится в отличной физической форме и даже отсутствие в первом матче одного из лидеров команды – Кевине Де Брейне не помешало коллективу стартовать с уверенной победы. Чтобы обеспечить себе выход из группы, команде необходимо побеждать в этом матче. Вероятнее всего, Бельгия сыграет первым номером и попробует уже в первом тайме решить все свои задачи.

13 июня Бельгия крупно обыграла сборную России (3:0), а шестого числа в товарищеском матче оказалась сильнее Хорватии (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания – 4.36

Ничья – 3.24

Победит Бельгия – 2.06

Статистика

Бельгия не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Дания выиграла семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Бельгия одержала победы в последних двух матчах с Данией

Прогноз

Поставить на Бельгию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Команда Роберто Мартинеса является фаворитом в этом матче и обладает более качественным подбором футболистов. Предполагаем, что бельгийцы одержат и вторую победу на Евро 2020.