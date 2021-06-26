Франция – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Франция – Швейцария, который состоится 28 июня 2021 года.

Франция

Сборная Франции выиграла свою группу, при этом выиграв только один матч. Тем не менее, отчетливо видно, что у команды есть большой запас прочности, и они могут прибавить в любой момент. Швейцария не самый сильный оппонент, который мог попасться французам, поэтому подопечные Дидье Дешама являются большими фаворитами этой встречи и от них ожидают только победы.

23 июня сборная Франции сыграла вничью с Португалией (1:1), а 19 числа не смогла переиграть Венгрию (1:1).

Швейцария

Команда Швейцарии не проявила себя на групповом этапе и смогла обыграть только команду Турции, которая полностью провалила турнир. Коллективу откровенно не повезло с соперников в 1/8 финала Евро 2020 и теперь, чтобы пробиться в следующую стадию, команда Швейцарии должна совершить настоящее чудо. Данная встреча будет интересна абсолютно для каждого болельщика, независимо от предпочтений.

20 июня сборная Швейцарии уверенно обыграла Турцию (3:1), а 16 июня без шансов уступила мощной команде Италии (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.546

Ничья – 4.07

Победит Швейцария – 7.56

Статистика

Франция не знает поражений уже 10 матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей Швейцарии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились ничейными результатами

Пять из семи последних матчей между Швейцарией и Францией закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Франция абсолютный фаворит этого противостояния, но команде будет очень сложно сломить выстроенную защиту команды Швейцарии. Предполагаем победу французов, однако большого количества мячей болельщики не увидят.