Барклай Де Толли российского футбола или почему генерал Черчесов заслуживал ещё один шанс.

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сегодня, 00:58

Мы наблюдаем сборную России по футболу в удивительном состоянии. Это слабейшее поколение футболистов (на моей памяти) добилось выдающихся результатов на домашнем чемпионате мира. Тем самым подняв планку наших ожиданий до очень высокого уровня. Понимаю, что предложенный выше тезис требует доказательств, однако примем это как аксиому, ведь речь сегодня идет, в первую очередь, о генерале Черчесове. Далее последовал полный разгром и капитуляция на Евро. Но главной битвой для этой армии станет именно Чемпионат мира 2022. Главной, а для некоторых лидеров последней битвой. Скорее всего для Артема Дзюбы это будет последний крупный международный турнир. Для Головина и Миранчука это будет последний шанс зарекомендовать себя, как футболистов топ уровня. На пике формы будут находиться лидеры обороны Марио и Джикия. Мы видим, что Евро 2020 было лишь проигранным сражением.

Армия Черчесова ещё могла бы себя проверить в решающей битве в 2022ом году, точнее скорее всего именно этот костяк сборной и поедет через год на турнир (теперь уж если поедет, при Черчесове сомнений не было), но теперь уже без своего командира.

Ну вот наконец-то и настало время для исторических метафор. Вспомнил я великого русского генерала, героя Отечественной войны не случайно. На мой взгляд наш футбольный генерал оказался в такой же ситуации, как и Барклай де Толли летом 1812го года. Когда в начале войны армия Наполеона бушевала и двигалась стремительно вглубь России, главнокомандующий Барклай, исходя из располагаемых им ресурсов принял единственное верное, но непопулярное решение на тот момент — отступление. Однако горящие российские деревни вызывали гораздо более сильное возмущение у население, чем унылые забросы на Дзюбу и скучная игра автобусом. А чужеземное происхождение Барклая де Толли вызывала больше вопросов и подозрений, чем огненные пресс-конференции Станислава Саламовича. Барклай де Толли спасал Россию единственным возможным способом, он делал то что должно, но был отстранен, так как его снесло народное возмущение. Пришедший ему на смену Михаил Кутузов продолжил отступление, однако именно он герой победившей в французов.

Возвращаясь к Черчесову, у меня есть стойкое убеждение, что его уволили только из-за народного гнева, неужели для нас так важно сколько зарабатывает тренер сборной ? Очевидно, если следующим тренером будет иностранец, его зарплата превысит зарплату Черчесова. Неужели для нас так важен словарный запас тренера, если футболисты его хорошо понимают ? Предлагаю абстрагироваться и от хамоватого стиля общения. У Черчесова ужасный медийный образ, как и у Барклая в своё время, но является ли Черчесов абсолютно компетентным профессионалом, как и Барклай ?

Я считаю, что да. Можно ли было как-то иначе распорядиться существующим подбором игроков, можно ли было научить Дзюбу стеночкам и забеганиям, дали бы игроки из молодежки лучший результат — очень сложные и неоднозначные вопросы. Эксперты, среди которых голодные до популярности блогеры, грустные комментаторы в отставке и прочие люди желающие угодить оголтелой толпе, считают что можно. Очевидно, скоро мы увидим, что придумает новый тренер. Однако на мой взгляд, модель игры, позволившая нам насладиться успехом чемпионата мира и без лишних колебаний побеждать средненькие сборные, имеет право на существование.

Но главное, за что мы должны быть благодарны Черчесову — это за то, с каким желанием и страстью играет сборная. За то, как футболисты отдаются своему делу. Ведь долгое время для нашей сборной это была большая проблема. После этого Евро мы не слышали новостей о вечеринках в Монако или о кальянах, не было никаких философских размышлений об ожиданиях и проблемах болельщиков. Мы не можем критиковать футболистов за равнодушие, как делали это до прихода Черчеосова.