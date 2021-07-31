ЦСКА снова отдал мяч сопернику и пропустил «необязательные голы». «Локомотив» одержал волевую победу над «армейцами»

1627763522

вчера, 23:32

«Локомотив» в пятый раз подряд в дерби обыграл ЦСКА . «Соккер.ру» — об игре, в которой армейцы ничего не показали.

Нездоровый фон

Обе команды вынуждены играть в не самых простых психологических условиях. Вокруг «Локомотива» роятся слухи о том, что клуб намерен устроить распродажу и чуть ли не всем подряд предлагает купить лидеров «железнодорожников». А Крыховяк уже успел умчаться. Оставшиеся вынуждены держать осаду: от слухов, от журналистов. Ходят разговоры и о желании боссов «Локомотива» расстаться с Николичем.

В общем, давление колоссальное. У ЦСКА есть своя сага. Она связана с Влашичем в первую очередь. Никто не станет отрицать, что это ключевой игрок в центре поля у «армейцев». И постоянные слухи, отправляющие его в другую команду, не делают игру Влашича и команды здоровее. Возможно, поэтому Никола оставался в запасе до критического момента. По качествам Березуцкого как тренера тоже уже стали прогуливаться. Так что в области психологического прессинга ЦСКА и «Локомотив» подошли к игре в примерно равном прижатом состоянии.

«Контроль не нужен»

Остановимся подробнее на тренерских решениях Алексея Березуцкого. Все-таки фигура, вызывающая особый интерес. И уже по итогам двух первых матчей в чемпионате России видим определенные закономерности. Как минимум в первых таймах ЦСКА при Березуцком предпочитает отдавать мяч. Причем нет разницы, с кем имеет дело: с «Уфой» или «Локомотивом». Это вызвало неподдельное удивление даже у хавбека «Локо» Жемалетдинова:

Было неожиданно, что ЦСКА будет играть вторым номером. Я думал, что нас ждет открытая игра. А мы вышли на поле и не ожидали такого. Но потом приспособились и стали контролировать мяч.

Конечно, история знает примеры блестящих контратакующих команд, которые добивались больших успехов. Однако такая закрытая манера требует гигантской выучки и очень правильного подбора исполнителей, а доступна она очень опытным и прожженным тренерам, которые понимают глубокие внутренние механизмы игры.

При всем уважении к Березуцкому, он выбрал далеко не самый простой, не самый популярный, не самый понятный и не самый эффективный путь проявить себя. Не добавляет ему качественных характеристик и уровень разбора игры и отдельных эпизодов:

Мы совершили ненужные ошибки. Хотя, если честно говорить, то больше ничьей ЦСКА не заслужил. В конце матча мы много атаковали, создавали моменты, но такое бывает. Я бы отметил два ключевых эпизода в матче. Это два необязательных гола. Один после стандарта, а другой совсем необязательный. Но важнее всего самоотдача. А контроль мяча сам по себе нам не нужен, особенно на своей половине поля.

«Ненужные ошибки», «необязательные голы»… А разве бывают нужные ошибки и обязательные голы? Сводить все голевые эпизоды к факторам случайности – зачем тогда вообще нужен тренера, тактика и подготовка? Если все можно свести к «необязательным» ошибкам и голам. Может, если бы ЦСКА самовольно не устранился с поля на 70 минут, и не было бы предпосылок к миллиону угловых у «Локомотива» и голевым ситуациям у ворот Акинфеева? Не нужно слишком глубоко лезть, чтобы дойти до этой мысли.

Переломный момент

Игру по содержанию можно разделить четко на две неравные части. Первая продолжалась примерно 70 минут и состояла в полном отсутствии ЦСКА , который только ставил блок на своей половине поля, у своей штрафной, а «Локомотив» пытался этот блок вскрыть. Если «армейцы» ставили на контратаки, то работало плохо.

Да, вы скажете, что ЦСКА забил первым, значит, ставка сработала. Однако гол никак не вытекал из какой-то логики происходившего на поле и является только плодом технического мастерства Бистровича, проявившегося в конкретный момент. Он пробьет так еще раз десять и не забьет – делать ставку на столь эфемерный фактор достаточно ненадежно. К слову, чем этот «нужный» гол отличается от «ненужных» голов «Локомотива», по версии Березуцкого?

Скорость результативного ответа «Локомотива», которому потребовалось четыре минуты, тоже показательна – только подарили «железнодорожникам» в статистику вторую волевую победу подряд. Сидеть всю дорогу у своих ворот, начиная от счета 0:0, как-то несолидно и не сулит ничего позитивного. Особенно с учетом того, что ЦСКА в последние 20 минут игры показал, что умеет и в давление. Хотя бы чисто на эмоциях.

Понятно, что технически это все выглядело как попытки отдельно взятого Эджуке, Дзагоева или Фернандеса вытащить команду из безнадежного положения, но все же какое-то напряжение у ворот Гильерме появилось. Хотя и здесь стоит отметить роль «Локомотива», который сам ушел на игру вторым номером.

Причем «железнодорожники» хотя бы поддерживали рисунок, разбегаясь в контратаки, в отличие от ЦСКА образца первой части матча, когда вроде бы нужно было как раз контратаковать, но ничего не срасталось. Пока есть ощущение, что Березуцкий не очень понимает, во что он хочет играть и во что может играть его команда. На этом фоне Николич выгодно выделяется умением управляться с имеющимися ресурсами:

У нас есть команда, атмосфера в ней. Не знаю, как мы закончим турнир, но будем биться до последнего. Это наш характер. До 70-й минуты мы полностью контролировали ситуацию на поле. Потом ЦСКА провел замены и в конце игры был лучше нас. Но теперь это не играет роли. Мои ребята молодцы, удержали преимущество.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

Эти показатели демонстрируют нам примерное равенство по острым моментам. Точнее, должны демонстрировать. Действительно, фанаты обеих команд найдут эпизоды, в которых их любимцы не забили, хотя должны были. Перекладина Камано – промах Чалова из убойной позиции, например. Однако важно распределение остроты и то, как эти показатели набивались. У «Локомотива» это происходило равномерно и методично на протяжении всего матча.

А ЦСКА основную часть ударов нанес в самой концовке, когда пытался спастись. И качество этих суматошных попыток оказывалось невысоким вследствие спешки. К 70-й минуте у ЦСКА было всего девять ударов и два из них – в створ. Самыми бьющими стали Камано и Мурило у «Локомотива», а у ЦСКА – Эджуке, который вышел на исходе часа игры. Все нанесли по три удара, но манера Эджуке снова олицетворяла состояние всего ЦСКА во второй части второго тайма: много суеты и мало эффективности.

Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)