Рубашко: «Игроки „Сочи“ не настроились на игру с „Нижним Новгородом“»

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27 июля 2021, 13:11

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что футболисты клуба, возможно, понадеялись на то, что в матче первого тура РПЛ с дебютантом «Нижним Новгородом» можно добиться результата меньшими усилиями.

В понедельник «Сочи» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

Согласен со словами главного тренера Владимира Федотова, что команде нужно больше забивать. Нужно на каждого соперника настраиваться должным образом. Можно ли связывать поражение с недонастроем? Это нужно спрашивать непосредственно у игроков, но такое бывает, возможно, игроки где-то понадеялись на то, что меньшими силами удастся сделать результат.

«Нижний Новгород» в матче с «Сочи» установил историческое достижение.