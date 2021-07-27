Рубашко: «Игроки „Сочи“ не настроились на игру с „Нижним Новгородом“»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что футболисты клуба, возможно, понадеялись на то, что в матче первого тура РПЛ с дебютантом «Нижним Новгородом» можно добиться результата меньшими усилиями.
В понедельник «Сочи» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.
Согласен со словами главного тренера Владимира Федотова, что команде нужно больше забивать. Нужно на каждого соперника настраиваться должным образом. Можно ли связывать поражение с недонастроем? Это нужно спрашивать непосредственно у игроков, но такое бывает, возможно, игроки где-то понадеялись на то, что меньшими силами удастся сделать результат.
«Нижний Новгород» в матче с «Сочи» установил историческое достижение.
1.Переоценили свои возможности.
2.Недооценили соперника.
3. И пожалуй, главное, не восстановились полностью после матча "Сочи"-"Кешля", не привыкли команды РПЛ играть в таком режиме даже в начале сезона..."Кешля"-22.07.21.-"Нижний Новгород"-26.07.21г. Было заметно, что игроки "Сочи" выглядели уставшими...
Всё вместе, всего понемногу, и в итоге проиграли, кто бы мог подумать о таком исходе до начала матча...
1.Переоценили свои возможности.
2.Недооценили соперника.
3. И пожалуй, главное, не восстановились полностью после матча "Сочи"-"Кешля", не привыкли команды РПЛ играть в таком режиме даже в начале сезона..."Кешля"-22.07.21.-"Нижний Новгород"-26.07.21г. Было заметно, что игроки "Сочи" выглядели уставшими...
Всё вместе, всего понемногу, и в итоге проиграли, кто бы мог подумать о таком исходе до начала матча...