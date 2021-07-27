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Рубашко: «Игроки „Сочи“ не настроились на игру с „Нижним Новгородом“»

27 июля 2021, 13:11
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что футболисты клуба, возможно, понадеялись на то, что в матче первого тура РПЛ с дебютантом «Нижним Новгородом» можно добиться результата меньшими усилиями.

В понедельник «Сочи» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

Согласен со словами главного тренера Владимира Федотова, что команде нужно больше забивать. Нужно на каждого соперника настраиваться должным образом. Можно ли связывать поражение с недонастроем? Это нужно спрашивать непосредственно у игроков, но такое бывает, возможно, игроки где-то понадеялись на то, что меньшими силами удастся сделать результат.

«Нижний Новгород» в матче с «Сочи» установил историческое достижение.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
27 июля в 14:03
Похоже Нижний Новгород не хочет быть явным аутсайдером.
Cat01
Cat01
27 июля в 13:49
Надо делать выводы
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 13:25, ред.
Рубашко: «Игроки „Сочи“ не настроились на игру с „Нижним Новгородом“»

1.Переоценили свои возможности.
2.Недооценили соперника.
3. И пожалуй, главное, не восстановились полностью после матча "Сочи"-"Кешля", не привыкли команды РПЛ играть в таком режиме даже в начале сезона..."Кешля"-22.07.21.-"Нижний Новгород"-26.07.21г. Было заметно, что игроки "Сочи" выглядели уставшими...

Всё вместе, всего понемногу, и в итоге проиграли, кто бы мог подумать о таком исходе до начала матча...
Futurista
Futurista
27 июля в 13:21
Не ту рубашку надели...
mihaluch
mihaluch
27 июля в 13:14
Теперь можно сваливать на что угодно.
sihafazatron
sihafazatron
27 июля в 13:14
разгромили кешлю и слишком поверили в свою мощь)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
27 июля в 13:12
Сочи это же наш топ-клуб. Чё им настраиваться.
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