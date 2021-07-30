"Соболев забил бывшему клубу, Пиняев дебютировал в РПЛ. Пенальти помог «Спартаку» победить впервые в сезоне..."

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вчера, 22:35

Три очка в кармане, но осадочек от игры остался.

5 главных событий матча

1. Первая победа «Спартака» в РПЛ -2021/22 и первый успех Руя Витории у руля «красно-белых» в официальном матче.

2. «Крылья Советов» после возвращения из ФНЛ начинают сезон в Премьер-Лиге с двух домашних поражений — 1:2 от «Ахмата» и 0:1 от «Спартака».

3. 16-летний Сергей Пиняев дебютировал в РПЛ , выйдя на замену в домашней игре со «Спартаком». Талантливый тинейджер запомнился парочкой резких проходов по флангу мимо Айртона, одного из самых скоростных футболистов чемпионата России.

4. Во втором матче подряд арбитры отменяют гол «Спартака». В первом туре Владислав Безбородов был строг, но справедлив, когда лишил гола с углового Самуэля Жиго, зафиксировав повлиявший на эпизод толчок со стороны Романа Зобнина. На этот раз Михаил Игнатов сантиметров на 20-30 залез в положение «вне игры» в развитии атаки, которая завершилась симпатичным ударом-черпаком Бакаева.

5. Александр Соболев забил победный мяч в ворота бывшей команды с пенальти и всем видом показал, что не собирается праздновать свой успех из уважения к «Крыльям Советов». У форварда «Спартака» было достаточно моментов, чтобы забить с игры — 6 ударов, не считая пенальти, но отличиться удалось только с «точки». Приз лучшему игроку матча достался Соболеву.

Интригующая параллель: в сезоне 2016/17 «Крылья Советов» тоже стартовали в РПЛ с двух поражений, а во втором туре проиграли «Спартаку» со счетом 0:1. Как и для Руя Витории сегодня, та победа стала первой для Массимо Карреры, который сделал «красно-белых» чемпионами. «Крылышки» в свою очередь закончили чемпионат в зоне вылета.

Диссонанс между впечатлениями и статистикой

С современных футбольных реалиях глупо полагаться в оценке действий команд и футболистов исключительно на свое субъективное восприятие, поэтому всегда сверяю сложившееся впечатление с доступной статистикой. В большинстве случаев цифры только подтверждают внутренние ощущения от матча, но сегодня довелось испытать ощутимый диссонанс.

Судя по статистическим выкладкам, «Спартак» был на голову сильнее «Крылышек», что кажется ересью. Но так уж вышло, что волжане не завершали свои опасные подходы точными ударами, у них 0 в графе попаданий в створ. В связи с этим по явным голевым моментам команда Руя Витории лидирует 4:0, по ожидаемым голам у москвичей пятикратное превосходство — 2.52 xG против 0.47 xG.

Вероятность победы «красно-белых» оценена во внушительные 86.99%, в то время как у «Крыльев» 3.02%. Оставшиеся проценты достались ничьей, вероятность которой тоже невысока — 1 к 10. А еще у «Спартака» в два раза больше касаний в чужой штрафной (25:48) и в два раза выше суммарная опасность пасов — здесь учитывается вектор передач и их успешность. Грубо говоря, спартаковцы продвинули свою атаку вперед на вдвое большую дистанцию, чем «Крылышки».

Никакого подвоха нет. «Спартак» переучивается

Правильный ответ зачастую самый простой и банальный, так и в этом случае. Добротная статистика демонстрирует нам базис, который закладывает Руй Витория: «Спартак» действительно стремится играть в содержательный и довольно сложный футбол, но на сегодняшний день внедрение новых принципов еще далеко от завершения. Команде нужно сыграться заново с учетом изменившихся требований.

Статистика показывает, что местами у «Спартака» уже получается, но картину целиком мы пока не видим, потому что Витории только предстоит собрать в правильном порядке элементы пазла. Футбол — это не только игра с числами, важна и психология, и физическая готовность, и подбор футболистов, и их вера в выбранную модель. Можно выбрать стиль и заложить базовые алгоритмы, но еще нужно время, а иногда и волшебство, чтобы команда сложилась.

«Спартак» пока сырой, в игровом смысле разрозненный и нестабильный, что бросается в глаза даже на фоне новичка РПЛ . В связи с этим прогноз на матчи с «Бенфикой» будет пессимистичным. Может быть, через полгода работы Руя Витории «Спартак» и смог бы потягаться с «орлами», но сейчас имеем дело с перестраивающейся и переучивающейся командой. И этот процесс далек от завершения. Не представляю, как устранить все недочеты за оставшиеся до первого матча в квалификации Лиги чемпионов 5 дней.

5 главных проблем «Спартака» в матчах против «Рубина» и «Крыльев Советов»

1. Разрыв между обороной и атакой

«Спартак» не злоупотребляет выходом из обороны через короткий пас, в основном защитники подтаскивают мяч к центру поля и начинают изображать из себя плеймейкеров. Здесь к ним обычно присоединяется Умяров, с которым центральные защитники плетут кружева в центральном круге. Атакующий фронт в отрыве, в конечном итоге приходится играть через забросы вперед. А есть другие варианты преодоления центра поля?

2. Слабый контроль над игрой

Аритмия — это хорошо. Наверное, к ней «Спартак» и стремится, но сильные команды отличает умение контролировать игру и в активных фазах, и в пассивных. У «Спартака» пока все спонтанно: могут выдать мощную пятиминутку, а потом вдруг выключиться и встречать соперника в своей штрафной.

3. Малопродуктивный отбор мяча в среднем блоке

Логическим продолжением является следующий пункт. Пока лучше всего «Спартак» отбирает мяч в случае потерь на чужой половине поля: включают контрпрессинг и часто возвращают себе мяч. Но если противник выходит из-под прессинга и отправляется в наступление, то в следующий раз испытает сложности уже на подступах к воротам Максименко. В среднем блоке «Спартак» действует очень пассивно, футболисты не идут в отбор и откатываются назад.

4. Брак в передачах

79% точных передач — маловато для команды, стремящейся играть в контроль. Часто ошибки из-за желания сыграть быстрее, пытаются играть на обострение даже из неудобных положений, но технического оснащения не хватает, и возникают потери. Тут или тренировки помогут «прокачать» навык, или Витории придется делать поправку на уровень футболистов.

5. Реализация

На самом деле, многие минусы можно завуалировать результативностью, но пока реализация не на стороне «Спартака». Суммарно в матчах против «Рубина» и «Крылышек» наиграли на 3.64 ожидаемых гола, должны были забивать хотя бы один в Казани и, как минимум, два мяча в Самаре. А отличиться удалось всего лишь раз за 180 минут, да и то с пенальти. Но вместе с тем это самый очевидный ресурс для роста.