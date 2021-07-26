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Директор «Крыльев» считает, что команда недонастроилась на матч с «Ахматом»

вчера, 12:47
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев считает, что игроки самарского клуба недонастроились на матч первого тура РПЛ против «Ахмата».

В первые 30 минут матча ребята немного растерялись, но в целом сыграли неплохо, во втором тайме достаточно хорошо выглядели. Что случилось в первые полчаса? Это вопрос к тренерскому штабу — им виднее, что это было, волнение или нет. Тут два варианта — или перенастроились, или недонастроились, но скорее второе, чем первое.

Напомним, главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после этого матча попал в скандальную ситуацию.

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Источник: tass.ru
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ermak6848
ermak6848
вчера в 13:10
Да ничего страшного. В следующей игре будет обязательно ПОБЕДА...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:54
Команда настроилась на игру в Пердиве, а тут вдруг откуда не возьмись команда из РПЛ, где скорости раза в два повыше !
Ошибка Осиньского. Крылья просто смели с поля, не было команды КС в первом тайме.
makkie
makkie
вчера в 12:50
Очевидно, что Крылья давно мыслями на матче против Спартака.

Вот там мы увидим и борьбу, и желание, и 200% выкладку, и лучший матч вратаря в сезоне - ничего удивительного, настрой на Спартак всегда огромный.
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