Директор «Крыльев» считает, что команда недонастроилась на матч с «Ахматом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев считает, что игроки самарского клуба недонастроились на матч первого тура РПЛ против «Ахмата».
В первые 30 минут матча ребята немного растерялись, но в целом сыграли неплохо, во втором тайме достаточно хорошо выглядели. Что случилось в первые полчаса? Это вопрос к тренерскому штабу — им виднее, что это было, волнение или нет. Тут два варианта — или перенастроились, или недонастроились, но скорее второе, чем первое.
Напомним, главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после этого матча попал в скандальную ситуацию.
Ошибка Осиньского. Крылья просто смели с поля, не было команды КС в первом тайме.
Ошибка Осиньского. Крылья просто смели с поля, не было команды КС в первом тайме.
Вот там мы увидим и борьбу, и желание, и 200% выкладку, и лучший матч вратаря в сезоне - ничего удивительного, настрой на Спартак всегда огромный.
Вот там мы увидим и борьбу, и желание, и 200% выкладку, и лучший матч вратаря в сезоне - ничего удивительного, настрой на Спартак всегда огромный.