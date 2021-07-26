Директор «Крыльев» считает, что команда недонастроилась на матч с «Ахматом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев считает, что игроки самарского клуба недонастроились на матч первого тура РПЛ против «Ахмата».

В первые 30 минут матча ребята немного растерялись, но в целом сыграли неплохо, во втором тайме достаточно хорошо выглядели. Что случилось в первые полчаса? Это вопрос к тренерскому штабу — им виднее, что это было, волнение или нет. Тут два варианта — или перенастроились, или недонастроились, но скорее второе, чем первое.