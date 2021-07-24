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Упущенный тайм и ловкий Самошников. «Спартак» начал с поражения от «Рубина»

вчера, 23:45
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«Спартак» с новым главным тренером стартовал с поражения. «Соккер.ру» — о поражении красно-белых от «Рубина».

Психологическая ловушка

«Спартак» так триумфально выиграл предсезонный турнир, что сразу можно было предположить: где-то кроется подвох. И ведь на том самом турнире красно-белые более чем уверенно разрывали оборону «Рубина», громя казанцев и демонстрируя свои новые тактические изыски, придуманные Руем Виторией.

Некоторые из фанатов «Спартака» впали в эйфорию, другие отреагировали сдержаннее, понимая, что речь идет лишь о предсезонном турнире. Понимали это, конечно, и тренеры как «Рубина», так и «Спартака», о чем открыто говорили, подчеркивая, что как минимум казанцы будут в первом туре выглядеть совсем по-другому. Но натуру не обманешь.

Если ты только что обыгрывал с крупным счетом легко и непринужденно конкретного соперника, то выходя на матч против него через несколько дней, волей-неволей будешь ощущать себя расслабленно. И ладно бы – более уверенно, но грань между уверенностью и расслабленностью в футболе всегда очень тонка. Особенно у таких команд, как «Спартак», где эмоциональная и психологическая составляющая очень сильны. Разумеется, этот фактор сыграл свою роль. Ну а «Рубин» был совсем другим, действительно.

«Спартак» не поймал момент

На предсезонном турнире Леонид Слуцкий экспериментировал и не скрывал этого. На первый тур РПЛ команда вышла уже в полной боевой готовности и с оптимальной схемой, исходя из имеющихся ресурсов. При этом даже в таком режиме «Спартак» мог на скорости, набранной на товарищеском турнире, прорвать освеженные и более собранные ряды казанцев. Этому был посвящен первый тайм.

Именно в нем решалась судьба матча для «Спартака», который владел инициативой и по содержанию игры был предпочтительнее «Рубина», что виделось и чисто визуально, и статистически. Но красно-белым не везло, хотя можно назвать это и техническим аспектом. Они не реализовали моменты – выручал Дюпин, а когда забить удалось, судья отменил гол из-за фола Зобнина в атаке. Свои шансы «Спартак» упустил до перерыва. Сам виноват, как говорят.

«Рубин» встал на свои рельсы

Уже дебют второго тайма показал, что в перерыве Слуцкий поработал эффективнее Витории. Дежурный и немного замыленный поход красно-белых в атаку был прерван Самошниковым, который просто взял мяч и помчался с ним к штрафной москвичей, а потом двинул по воротам и открыл счет. Нет ничего проще. И не было ничего эффективнее. А простота и эффективность часто выручали «Рубин». Далее казанцы действовали строго по счету и просто контролировали ситуацию, несмотря на владение мячом спартаковцами. Более того, по остроте второй тайм у «Рубина» выдался более интересным, чем первый.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (5) – 13 (5)

Главный герой матча и тут отличился, в чисто статистическом аспекте. Илья Самошников стал самым бьющим футболистом на поле среди обеих команд – на его счету три удара. У остальных больше двух нет. При этом обе команды поровну настреляли в створ – по пять ударов. Но у «Спартака» в целом больше попыток. Опять же все говорит о более бережном отношении «Рубина» к создаваемым моментам.

Но показательна и разница в таймах – ее тоже легко проследить по данной статистике. В первом тайме у «Рубина» был всего один удар и один в створ. Тогда как у «Спартака» было семь ударов и три в створ. То есть команды четко провели обмен таймами. Весь вопрос был только в реализации.

Владение мячом (точность передач): 43% (67%) — 57% (73%)

Тут цифры вполне предсказуемые, указывающие на то, что «Спартак» лучше контролировал мяч и пытался держать территорию. Причем это характерно как для первого, так и для второго тайма. В первой половине «Спартак» просто переигрывал соперника и оказывал давление. Различия в контроле мяча не были слишком большими в первом и втором тайме. Но вот любопытно, что обе команды показали весьма невысокую точность передач, что не могло порадовать болельщиков, соскучившихся по яркому футболу, а на матч в Казани все билеты были проданы.

Причем показывали такие проценты и в первом, и во втором тайме. Это, к сожалению, возвращает нас к реалиям Премьер-Лиги. В топовых европейских чемпионатах и на чемпионате Европы нормой был процент около 80 хотя бы. Здесь же мы видим, что даже уверенно контролирующий мяч «Спартак» не достает до трех точных пасов их четырех. У «Рубина» его две из трех точные хотя бы объясняются контратакующей моделью. Для такого стиля это норма. А вот «Спартаку» стоит подумать над качеством розыгрыша мяча.

Главные герои

Уже первый тур явил нам ярких героев. В этом матче их было два. Один – на первом плане. Это Самошников. Крайний защитник оказался самым нацеленным на ворота и опасным в составе обеих команд, он же принес победу, а его вбрасывания из аута – как отдельный вид стандартов. Получился матч имени Самошникова, который сразу обратил на себя внимание. Теперь ему важно не снижать планку.

Вторым героем стал Дюпин, который несколько раз выручал «Рубин» в критической ситуации. Когда твоя команда играет на контратаках, создала всего два реальных голевых момента и один реализовала, от вратаря требуется стопроцентная надежность и даже героизм, потому что отыграть на чистых мячах и на «своих» мячах не получится – нужно сделать что-то сверх меры. И Дюпин это делал, поддерживая общий боевой настрой «Рубина».

Любопытно, что для «Рубина» это первая домашняя победа над «Спартаком» аж за семь лет. В предыдущий раз дома казанцы обыгрывали красно-белых в апреле 2014 года. С тех пор в Казани четырежды побеждал «Спартак», трижды фиксировалась ничья. Да и для «Спартака» это поражение прервало затяжную серию. Впервые за десять лет красно-белые проиграли в матче открытия. В предыдущий раз с поражения «Спартак» начинал в 2011 году, когда уступил «Ростову» со счетом 0:4.

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быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 11:19
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 11:15
    Да хорош, матч то смотрели??? Был момент когда рубин вдесятером стоял не в штрафной своей, а во вратарской!!! Спартак их просто вбивал в свою штрафную, там пасов вперёд не было - только выносы!!! Реализация беда конечно, это бесспорно. Но кинуть камень в эту команду у меня рука не поднимется.
    Ironigor
    Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Я не думаю что Спартак слабый, просто вчера не их день был. В этом сезоне я думаю они это докажут.
    Просто прошло очень мало времени для Руи, всё ещё впереди. Это же не сказка, По щучьему велению, по моему хотенью.)))👍✊
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 10:05, ред.
    Добрый. Моя логика в том, что Спартак такой слабый Рубин обязан был обыгрывать а не создавать подходы к воротам
    Ironigor
    Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    Добрый день. Ну тогда по твоей логике Спартачи даже и на это не сподобились , просто попасть мячом в сетку.
    YVG
    YVG
    сегодня в 09:52
    Начало хорошее, понравилось.
    stavr74
    stavr74 ответ Анд-м (раскрыть)
    сегодня в 09:37
    после ухода этой троицы , ( 2 бревна ) вчера уж точно были Промес и Ларсон ,
    Витя был поленом ((
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    сегодня в 09:32
    Цифры говорят не то, что Спартак там, что-то контролировал....а потому что ему необходимо отыгрываться. Казань сыграл как всегда, когда играли против больших соперников.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    Стандартный пост по готовому результату.
    И Рубин ничего не смог поделать со Спартаков, вообще ни чего, просто попал мяч в сетку без какой либо комбинации и участия Леонида.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Анд-м (раскрыть)
    сегодня в 09:10
    Вижу что матч не смотрел, те трое что ты назвал ничего не создали путного, а вот Мелкадзе с Бакаевым показали зубы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:09
    Понравился Мелкадзе и Бакаев, они спартаковцы, это видно не вооруженным взглядом
    от себя добавлю
    от себя добавлю
    сегодня в 09:00
    Это даже хорошо, что Спартак первую игру проиграл, теперь Руи будет знать какие подводные камни ждут в рпл. Дальше мне кажется будет осторожней. Ну а победы будут, однозначно, из зоны евро не вывалится Спартак уверен.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 08:42
    Проиграть чтобы победить !)
    Анд-м
    Анд-м
    сегодня в 06:36
    После ухода с поля мойзеса, ларсена и промеса и выхода трех брёвен игра посути была закончена. Кроме закидушек в штравную не чего не могли сделать. Спартаку просто не кем усиливать игру.
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:57
    Да и вообще парень старался,был заметен
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    сегодня в 01:48
    Игра очень порадовала
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:18, ред.
    Как бы кто не говорил, сегодня Слуцкий просто переиграл Руи Витория !!! Видно было что у Руи на эту игру не было плана "Б" . Он скорее всего отталкивался от игры которую они сыграли с Рубином на кубке Матч Премьер. А Слуцкий подготовил к этому матчу подарок 🎁 для Спартака, в которому Руи небыл готов . Хотя по игре Спартак доминировал , но с обороной Рубина не смог ничего сделать. Можно ещё отметить великолепную игру Дюпина , который несколько раз спас свои ворота от пропущенных мячей. Рубин показал свои лучшие качества. Да и Кварацхелия был в порядке, брал игру на себя мог отличаться сам , создавал моменты но с последним пасом опаздывал частенько. Вообщем задумки Слуцкого сделали свое дело и Рубин вырвал победу над Руи Витория. Я думаю для Руи это будет хорошим уроком. Чемпионат начался с большой надеждой на интересное продолжение !

    Всем Добра !!!
    KURUM
    KURUM
    сегодня в 00:17
    Казанцы молодцы, выжали максимум из ничего и выиграли..
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