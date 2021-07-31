Гамула: «Появляется надежда, что „Спартак“ хорошо сыграет против „Бенфики“»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Спартак» провел второй подряд матч. Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет. Хочу отметить вратаря «Крыльев Советов». Ломаев вчера был хорош, вытащил два удара в упор, пропустил только с пенальти. Появляется надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики» в квалификации. Для красно-белых этот матч будет жизненно важным. Ответственность будет уже серьезная, поэтому с реализацией проблем быть не должно.
Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Бенфику» в квалификации ЛЧ.
.....Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет....
Нет ничего хорошего в том, что команда создавая кучу моментов, не реализует их, это нельзя назвать, что команда играет хорошо, главное результат, забитые мячи в ворота соперника, а вот забитых мячей мы как раз и не видим, за исключением забитого с пенальти...
"Бенфика" более, чем достойный соперник, команда, которая реализует свои моменты, команда, которая имеет огромный опыт в играх за еврокубки....
Будет очень нелегко "Спартаку" в этом матче, но надежды есть, а моменты надо реализовывать, чтобы надеяться на успех, тем более в еврокубках, с такой командой, как "Бенфика".
.....Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет....
Нет ничего хорошего в том, что команда создавая кучу моментов, не реализует их, это нельзя назвать, что команда играет хорошо, главное результат, забитые мячи в ворота соперника, а вот забитых мячей мы как раз и не видим, за исключением забитого с пенальти...
"Бенфика" более, чем достойный соперник, команда, которая реализует свои моменты, команда, которая имеет огромный опыт в играх за еврокубки....
Будет очень нелегко "Спартаку" в этом матче, но надежды есть, а моменты надо реализовывать, чтобы надеяться на успех, тем более в еврокубках, с такой командой, как "Бенфика".