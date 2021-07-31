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Гамула: «Появляется надежда, что „Спартак“ хорошо сыграет против „Бенфики“»

вчера, 11:48
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Спартак» провел второй подряд матч. Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет. Хочу отметить вратаря «Крыльев Советов». Ломаев вчера был хорош, вытащил два удара в упор, пропустил только с пенальти. Появляется надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики» в квалификации. Для красно-белых этот матч будет жизненно важным. Ответственность будет уже серьезная, поэтому с реализацией проблем быть не должно.

Ранее стало известно, кто рассудит «Спартак» и «Бенфику» в квалификации ЛЧ.

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протон1
протон1
сегодня в 01:08
ждем хорошей игры )
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 18:37
Он пьян?
Рязань 062
Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:11
спорить не буду...но такие не всем ставят..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 14:39
Гамула, а ты РПЛ то смотрел или только товарищеские матчи?
makkie
makkie ответ Рязань 062 (раскрыть)
вчера в 14:24
А что, для тебя вчерашний пенальти - не пенальти?
ABir
ABir
вчера в 13:56
С Бенфикой Спартаку надо просто показать хорошую игру, даже если и не удасться выиграть, все понимают, что сейчас Бенфика - это для нас очень высокий уровень. Поэтому любой положительный результат, можно расценивать, как шаг вперёд
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 13:27, ред.
Играли против двух не самых сильных команд рпл, одна в 10ке другая аутсайдер,одну игру проиграли другую выйграли только с пенальти,где же тут оптимизм ?,тем более показывать хорошую против не топовых команд Рпл легче,а Бенфика топ команда Португалии и даже сильнее Браги, а ещё она сильнее всегда у себя дома,так что шанс у Спартака только дома...
pomor45
pomor45 ответ zsb1961 (раскрыть)
вчера в 13:00
Так уж и нечего. Ловить блох можно в любой ситуации.
pomor45
pomor45
вчера в 12:59
Надежда появляется там, где шансы невелики.
zsb1961
zsb1961
вчера в 12:47
С Бенфикой ловить нечего.
LOpp
LOpp
вчера в 12:42
Гамула видимо смотрел только матчи Спартака на кубке париматч премьер
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:28, ред.
Надежда всегда есть, но настораживает реализация голевых моментов "Спартака", за четыре тайма в первых двух турах РПЛ и всего лишь один забитый мяч в ворота соперника, да и тот с пенальти команде, которая возвратилась в РПЛ из ФНЛ...!

.....Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет....

Нет ничего хорошего в том, что команда создавая кучу моментов, не реализует их, это нельзя назвать, что команда играет хорошо, главное результат, забитые мячи в ворота соперника, а вот забитых мячей мы как раз и не видим, за исключением забитого с пенальти...

"Бенфика" более, чем достойный соперник, команда, которая реализует свои моменты, команда, которая имеет огромный опыт в играх за еврокубки....

Будет очень нелегко "Спартаку" в этом матче, но надежды есть, а моменты надо реализовывать, чтобы надеяться на успех, тем более в еврокубках, с такой командой, как "Бенфика".
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:13
Все понятно - Бенфику проходим. А если следующий соперник Тотенхем, тогда Моуринье приглашать на ГТ. ?
Так до финала Лукойл разорится !
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:11
"Для красно-белых этот матч будет жизненно важным." Да ладно. Интересно, а в чем жизненная важность данного матча? Если "Спартак" не попадет в ГЭ ЛЧ, не заработает на этом деньги он прекратит свое существование? Да и противостояние с "Бенфикой" это ведь матчи не за попадание в ГЭ ЛЧ, которое может принести хорошую сумму. А по поводу надежд, то поле квадратное, мяч круглый и матч начинается со счета 0-0 для обеих команд. У "ПАОКА" в прошлом году получилось (хотя и противостояние было из одного матча в Греции), почему не может получиться у "Спартака"? В любом случае синица в руках в виде ГЭ ЛЕ уже есть, а насколько будет удачным поход в ГЭ ЛЧ скоро увидим. Как обычно личное мнение.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 12:08
а что, уже договорились о назначении трех пенальти, в ворота Бенфики?
batog
batog
вчера в 12:07, ред.
Если Руй не ввалит по самые помидоры, будет как с Рубином.
112910415
112910415
вчера в 12:05
довольно странный вывод
beefs
beefs
вчера в 12:00
какой то бред, откуда появиться реализация...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:56
Реализации просто нет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:50
Не все так оптимистичны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:49
Ничья в гостях хороший результат!
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