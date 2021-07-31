Гамула: «Появляется надежда, что „Спартак“ хорошо сыграет против „Бенфики“»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Спартак» провел второй подряд матч. Команда играет хорошо, создает кучу моментов. Чуть-чуть не хватает реализации, где-то не везет. Хочу отметить вратаря «Крыльев Советов». Ломаев вчера был хорош, вытащил два удара в упор, пропустил только с пенальти. Появляется надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики» в квалификации. Для красно-белых этот матч будет жизненно важным. Ответственность будет уже серьезная, поэтому с реализацией проблем быть не должно.