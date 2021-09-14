Рекордсмены Южной Америки

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вчера, 21:13

Лионель Месси (Аргентина) превзошёл по голам за сборную полвека державшийся рекорд Пеле. Отныне для игроков сборных, входящих в КОНМЕБОЛ (а это 10 команд из Южной Америки), рекорд составляет 79 голов.

Пеле 11 июля 1971 г. в своём предпоследнем официальном матче за сборную Бразилии (против Австрии) забил вполне трудовой гол на стадионе Морумби в Сан-Паулу на 34-й минуте на глазах почти 100 тысяч зрителей. Это был его 91-й матч и 77-й гол в ворота вратарей других сборных команд всего мира. Пеле было 30 лет. В воротах австрийцев стоял 24-летний Герберт Реттенштайнер, проводивший свой 7-й матч за национальную команду.

Ровно через неделю, в воскресенье 18 июля на Маракане при почти 140 тысячах зрителей Пеле провёл свой последний матч за национальную команду (против Югославии). В том матче он гола не забил. А так хотел! Ведь в обоих этих товарищеских матчах команды ИГРАЛИ в футбол — ни о каком выставочном характере встреч не шло и речи. На последних минутах первого тайма с Югославией Пеле провёл три мощных удара (два с левой ноги), но либо мимо ворот, либо блокировали защитники.

В обоих матчах Пеле сыграл первые 45 минут в полную силу — а затем круг почёта вокруг поля. Полных 14 лет и 11 дней своей жизни Король играл за Бразилию.

На днях один знакомый, Александр Александров из северной столицы, выложил в сети любопытную таблицу. В ней отражена вся история роста рекорда голов игроков южноамериканских сборных, начиная с самого первого международного матча на континенте.

Вот эта таблица целиком:

Несколько пояснений. Первым официальным (полностью официальным!) матчем является игра в Монтевидео Уругвай — Аргентина, состоявшаяся 20 июля 1902 года. Тот матч выиграли аргентинцы со счётом 6:0.

Но был ещё матч 16 мая 1901 года, в том же Монтевидео, также между уругвайцами и аргентинцами. Только вот не все его считают официальным. Камнем преткновения является наличие иностранцев в составах команд. Но в то время это было обычным явлением, вполне легальным (особенно для Уругвая) и согласованным. Но на сегодня тот матч считается встречей сборных клубов. Кстати, тогда также победили аргентинцы со счётом 3:2.

Два игрока сборной Аргентины забивали по голу в обоих тех матчах — это Чарльз Дикинсон и капитан команды Хуан Андерсон. С них и пошёл отчёт. Причём, хронологически, первый гол в первом полностью официальном матче забил именно Чарльз Дикинсон, полное имя которого Карлос Эдгард. У него было несколько братьев, игравших также в футбол, в том числе и за сборную Аргентины.

Чарльзу Дикинсону в июле 1902 г. был 21 год. А вот Хуану Андерсону (можно встретить и такой вариант — Джеймс Освальд Андерсон) на день матча в 1902 г. было уже 30 лет. Это первопроходцы. На фото вся сборная Аргентины вместе с главным арбитром Робертом Руддом, тоже аргентинцем. Лайнсменами в матче были, между прочим, президенты футбольных ассоциаций обеих стран — аргентинец Франк Шевалье Бутель также на фото.

Для порядка, наверное, надо назвать и авторов 4 остальных голов в сборной Аргентине в первом официальном матче. Правда, будут только две фамилии, и не потому что они сделали дубль — два гола уругвайцы забили в свои ворота. А забивали у Аргентины также Эдвард Морган и Хорхе Браун.

Сборная Уругвая выглядела чуть импозантнее:

С флажком, скорее всего Карлос Роуланд, президент Уругвайской ассоциации.

Кстати, в обоих «первых» матчах лайнсменами были президенты ассоциаций, фамилии те же, Бутель и Роуланд.

По поводу иностранцев. В сборной Уругвая второй гол в матче 1901 года забил 34-летний англичанин Ульям Лесли Пул. Да ведь именно его считают «Отцом уругвайского футбола». Именно он не только играл за команду Уругвая, но был также и арбитром в матчах и — внимание! — президентом Уругвайской ассоциации футбола в 1900-901 годах.

Если уж на то пошло, то вспомним, что менее, чем через 30 лет на первом чемпионате мира в сборной США (дошедшей до медалей) играли шестеро уроженцев Британии, а Джордж Браун эмигрировал в США лишь в 1927 году.

Главным камнем преткновения для матча 1901 года было всё-таки не гражданство. Матч был организован уругвайским клубом Альбион, а не ассоциацией футбола, вот и все юридические нюансы.

А ведь был и ещё один «спорный» матч почти двумя годами ранее — 15 августа 1889 г. играли команды Монтевидео и Буэнос-Айреса. И тогда победили аргентинцы 3:0.

Как бы там ни было, но первый за пределами Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии международный матч между сборными командами был проведён в Монтевидео в самом начале 20 века между Уругваем и Аргентиной, победила Аргентина. Далее количество матчей в Южной Америке между сборными увеличивалось. Рос и рекорд для бомбардиров континента.

Остановлюсь на четырёх последних рекордсменах, чьи фамилии в таблице идут друг за другом последние почти сто лет.

Анхель Романо (Уругвай) сыграл 70 официальных матчей за свою сборную, забил 28 голов. Свой 25-й гол он забил в финале Олимпиады 1924 года в ворота Швейцарии, в конце матча, установив счёт 3:0. Ещё 2 гола он забил ранее в четвертьфинале с Францией и на первом этапе в ворота Югославии. Свои 3 последних мяча Романо провёл в трёх матчах Копа Америки 1926 года, ему уже было 33 года. Он участвовал в 9 Копа Америки, 6 из них были победными, на остальных трёх уругвайцы были в призах. Его 28 голов за сборную в те времена — очень серьёзный показатель. Да и звание олимпийского чемпиона тех лет весьма и весьма весомо.

На сайте RSSSF есть страница с перечнем игроков, забивших 30 и более голов в официальных матчах за свои сборные. Последнее обновление от 1 августа 2021 года (http://www.rsssf.com/miscellaneous/century.html#goals). В списке 315 человек. Представителей сборных, входящих в КОНМЕБОЛ , лишь 10% — 31 человек. Но среди них лишь один игрок континента, игравший в 20-30-е годы 20 века. Речь об Экторе Скароне. Остальные играли намного позже.

Рекорд уругвайца Эктора Скароне в 31 гол был выдающимся для бомбардиров Южной Америки. И сыграл он всего 51 матч. Финал первого чемпионата мира стал его последней игрой за сборную Уругвая, ему был 31 год. За клубы он продолжал играть. Даже установил потом мировой рекорд, сыграв в возрасте 55 лет, будучи тренером, играющим тренером.

Его другой существенный рекорд — ровно 81 год (и 3 дня) ни один из футболистов сборной Уругвая не мог превзойти показатель Э.Скароне по забитым голам, лишь 27 июля 2011 г. его догнал Диего Форлан.

Эктор Скароне забивал важнейшие голы в истории сборной Уругвая на Олимпиадах. В 1928 г. его гол стал победным в переигровке финала против Аргентины. По голу ещё он забил в полуфинале с Италией и в 1/8 финала с Голландией на той Олимпиаде.

А в 1924 г. он забил 5 голов на олимпийском турнире, в том числе победный пенальти в полуфинале с Голландией.

А.Романо и Э.Скароне вместе играли в сборной в официальных матчах с 1917 по 1926 годы, вместе сыграли ровно в 30 матчах, забили множество голов. В 7 из этих 30 совместных игр они забивали оба, Э.Скароне в итоге забил 13, а Романо 11 — это в тех 7 матчах, в которых отличались оба. Первый такой матч у них был 7 октября 1917 г. с Бразилией (3:0) в рамках Копа Америки — оба забили по голу. Последним их совместным матчем стала встреча 1 ноября 1926 г. также на турнире Копа Америки с Парагваем, голов они не забивали, взяли перерыв. Ведь 28 октября в предыдущем матче турнира с Боливией они на пару забили все 6 голов в матче, причём Эктор Скароне забил 5 мячей!

В таблице есть и ещё один игрок с фамилией Скароне — это старший брат Эктора. Карлос Скароне был на 10 лет старше, играл за Уругвай с 1909 по 1922 годы, в 28 матчах забил 18 голов. Кстати, в матче 7 октября 1917 г. с Бразилией третий гол забил именно старший брат.

Все данные по уругвайским футболистам взяты с официального сайта их футбольной ассоциации (в Википедии встречаются несколько иные данные).

Нелишне напомнить, что после безобразно проведённого футбольного турнира Олимпиады 1920 года, МОК привлёк ФИФА для организации турнира Олимпиад 1924 и 1928 годов. Именно поэтому ФИФА признаёт именно эти два турнира любительскими чемпионатами мира. Именно поэтому на футболках игроков сборной Уругвая не две, а четыре звезды, символизирующие завоёванные титулы сильнейших в мире.

Анхель Романо «приложил руку» к самой первой звезде, он обладатель одного мирового титула.

Эктор Скароне — обладатель трёх мировых титулов.

Позже единственным трёхкратным чемпионом мира стал Пеле.

А между ними в рассматриваемой таблице указан Адемир.

Этот выдающийся игрок выступал за свою сборную с 1945 по 1953 годы. В этот период состоялся всего один чемпионат мира, в 1950 г. в Бразилии. Именно на нём ярко проявил себя Адемир де Менезис, или просто Адемир по прозвищу «Челюсть». Именно он забил первый гол на знаменитом стадионе Маракана, построенном (но не достроенном до конца) к мундиалю 1950 года. Именно он стал лучшим бомбардиром турнира. Во только до сих пор ведутся жаркие дебаты по поводу количества забитых им на чемпионате мира голов — то ли 8, то ли 9. Один гол ФИФА (задним числом) у Адемира «отняла», отписав его испанцу Парра в качестве автогола.

Но и без этого «отнятого» гола у Адемира в разных источниках количество забитых им голов в 39 официальных матчах за сборную Бразилии разнится. На сайте rsssfbrasil.com у Адемира и вовсе только 30 голов — пара его мячей перешла к Жаиру. В других источниках указывают и 31, и 32, и 33 гола — в любом случае результативность высочайшая! Ясно одно — более 20 лет понадобилось, чтобы кто-то их футболистов Южной Америки перекрыл достижение Эктора Скароне.

Звание лучшего бомбардира мирового чемпионата 1950 г. было «омрачено» проигрышем титула сборной Уругвая. И какие бы то ни было установленные бомбардирские рекорды Адемира в его клубной карьере не перетянут горечи того поражения. Звание вице-чемпионов мира для кого-то и почётно — но только не для бразильцев.

И всего один единственный значимый титул выиграл Адемир в сборной Бразилии — Кубок Америки 1949 года. Завершил выступление в сборной в 30 лет.

Сегодняшний обладатель рекорда также не может похвастать обилием титулов в своей сборной. Наконец-то в этом пандемийном году Аргентина завоевала Копа Америки с Месси в составе, первый его значимый трофей в сборной. Звание олимпийских чемпионов 2008 г. сегодня не добавляет «титулярной» звезды ни сборной Аргентине, ни самому Месси.