Армения — Северная Македония. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1636613733

11 ноября 2021, 09:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Армения – Северная Македония, который состоится 11 ноября 2021 года

Армения

Сборная Армении хорошо провела стартовый отрезок квалификации, но в последних пяти матчах набрала лишь три очка и создала себе проблемы перед заключительными матчами отбора. Сейчас коллектив идет только на четвертом месте с 12 очками и чтобы иметь шансы на плей-офф необходимо побеждать в двух оставшихся встречах. Матч с Северной Македонией будет важен для обеих сборных, поэтому обещает быть интересным и напряженным.

11 октября Армения минимально проиграла Румынии (0:1), а восьмого числа разошлась миром с Исландией на выезде (1:1).

Северная Македония

Команда этой страны совсем недавно почувствовала вкус больших турниров, сыграв на ЧЕ 2020, и теперь приложит все усилия, чтобы отобраться на ЧМ 2022, который пройдет в Катаре. Коллектив идет на третьем месте с 12 очками и опережает Армению только по дополнительным показателям. Успех в предстоящем поединке существенно повысит шансы сборной на право сыграть в плей-офф.

11 октября Северная Македония крупно проиграла Германии (0:4), а восьмого числа с тем же счетом одолела Лихтенштейн (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Армения – 2.98

Ничья – 3.38

Победит Северная Македония – 2.49

Статистика

Армения не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей Северной Македонии на выезде завершились исходом «обе забьют»

Армения проиграла только два поединка из десяти на своем поле за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу сборной Армении, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Команда хорошо играет на своих полях и имеет хорошие шансы вернуться в борьбу за плей-офф квалификации. Прогнозируем сложную победу хозяев.