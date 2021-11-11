Армения — Северная Македония. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Армения – Северная Македония, который состоится 11 ноября 2021 года
Армения
Сборная Армении хорошо провела стартовый отрезок квалификации, но в последних пяти матчах набрала лишь три очка и создала себе проблемы перед заключительными матчами отбора. Сейчас коллектив идет только на четвертом месте с 12 очками и чтобы иметь шансы на плей-офф необходимо побеждать в двух оставшихся встречах. Матч с Северной Македонией будет важен для обеих сборных, поэтому обещает быть интересным и напряженным.
11 октября Армения минимально проиграла Румынии (0:1), а восьмого числа разошлась миром с Исландией на выезде (1:1).
Северная Македония
Команда этой страны совсем недавно почувствовала вкус больших турниров, сыграв на ЧЕ 2020, и теперь приложит все усилия, чтобы отобраться на ЧМ 2022, который пройдет в Катаре. Коллектив идет на третьем месте с 12 очками и опережает Армению только по дополнительным показателям. Успех в предстоящем поединке существенно повысит шансы сборной на право сыграть в плей-офф.
11 октября Северная Македония крупно проиграла Германии (0:4), а восьмого числа с тем же счетом одолела Лихтенштейн (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Армения – 2.98
- Ничья – 3.38
- Победит Северная Македония – 2.49
Статистика
- Армения не может выиграть уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей Северной Македонии на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Армения проиграла только два поединка из десяти на своем поле за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу сборной Армении, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.98. Команда хорошо играет на своих полях и имеет хорошие шансы вернуться в борьбу за плей-офф квалификации. Прогнозируем сложную победу хозяев.