«Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон», который состоится 29 декабря 2021 года
«Челси»
Клуб из Лондона имеет много проблем с составом и часто терял очки в последнее время. Это опустило команду на третье место в турнирной таблице с набранным 41 очком. В предстоящих матчах подопечные Тухеля постараются набрать максимальное количество баллов в «Boxing Day», чтобы не отпустить прямых конкурентов в отрыв. «Аристократы» пропустили всего 13 мячей, что является одним из лучших показателей в АПЛ.
26 декабря «Челси» обыграл на выезде «Астон Виллу» (3:1), а 22 числа команда прошла в кубке Английской Лиги «Брентфорд» (2:0).
«Брайтон»
«Брайтон» только в своей прошлой игре смог прервать серию без поражений в чемпионате Англии. Команда расположилась на девятом месте и набрал 23 балла, что позволяет ему находиться в безопасности от зоны вылета. Тем не менее, в последних поединках клуб не показывал стабильной игры и чаще довольствовался ничейными результатами, чем набирал максимальное количество очков.
26 декабря «Брайтон» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:0), а 15 числа команда проиграла на своем поле «Вулверхэмптон» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.42
- Ничья – 4.6
- Победит «Брайтон» – 8.8
Статистика
- «Челси» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Брайтон» уступил четыре раза
- Шесть из семи последних выездных матчей «Брайтона» за последнее время завершились ничейным результатом
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничьей
- Четыре последних игры команд на поле «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Брайтон» существенно сдал в результатах по сравнению с началом сезона, поэтому вряд ли можно представить, что коллективу удастся забрать очки на поле «синих». Прогнозируем победу хозяев.