«Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 11:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» — «Брайтон», который состоится 29 декабря 2021 года

«Челси»

Клуб из Лондона имеет много проблем с составом и часто терял очки в последнее время. Это опустило команду на третье место в турнирной таблице с набранным 41 очком. В предстоящих матчах подопечные Тухеля постараются набрать максимальное количество баллов в «Boxing Day», чтобы не отпустить прямых конкурентов в отрыв. «Аристократы» пропустили всего 13 мячей, что является одним из лучших показателей в АПЛ .

26 декабря «Челси» обыграл на выезде «Астон Виллу» (3:1), а 22 числа команда прошла в кубке Английской Лиги «Брентфорд» (2:0).

«Брайтон»

«Брайтон» только в своей прошлой игре смог прервать серию без поражений в чемпионате Англии. Команда расположилась на девятом месте и набрал 23 балла, что позволяет ему находиться в безопасности от зоны вылета. Тем не менее, в последних поединках клуб не показывал стабильной игры и чаще довольствовался ничейными результатами, чем набирал максимальное количество очков.

26 декабря «Брайтон» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:0), а 15 числа команда проиграла на своем поле «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.42

Ничья – 4.6

Победит «Брайтон» – 8.8

Статистика

«Челси» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Брайтон» уступил четыре раза

Шесть из семи последних выездных матчей «Брайтона» за последнее время завершились ничейным результатом

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничьей

Четыре последних игры команд на поле «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. «Брайтон» существенно сдал в результатах по сравнению с началом сезона, поэтому вряд ли можно представить, что коллективу удастся забрать очки на поле «синих». Прогнозируем победу хозяев.