«Ланс» — «Ренн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Ренн», который состоится 08 января 2022 года

«Ланс»

«Ланс» после удачного отрезка в чемпионате Франции, вот уже несколько матчей не выигрывает и опускается вниз по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает девятое место, имея в активе 27 очков и вряд ли может претендовать на самые высокие места по итогу сезона. Клуб забил 33 мяча, что является одним из лучших результатов в Лиге 1. Предстоящий поединок обещает быть интересным с опасными моментами у ворот обеих команд.

4 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Лилль» (3:2) в серии пенальти, а 22 декабря проиграл в чемпионате «Ницце» (1:2).

«Ренн»

«Ренн» всегда считался непростой командой, которая может навязать борьбу любому сопернику. Тем не менее, клуб набрал всего шесть очков в последних пяти поединках и это привело к тому, что он опустился на четвертое место в таблице Лиги 1. «Ренн» набрал 31 очков и на 15 баллов отстает от лидера ПСЖ . Чтобы улучшить результаты, тренерскому штабу следует поработать над защитной линией и концентрацией от начала до завершения поединка.

02 января «Ренн» проиграл «Нанси» в кубке Франции (1:2) в серии пенальти, а 22 числа уступил «Монако» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 2.7

Ничья – 3.45

Победит «Ренн» – 2.65

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» проиграл только один матч из десяти последних домашних поединков

Пять последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из десяти последних встреч команда закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Клубы не отличаются большим количеством забитых мячей в личных встречах и мы предполагаем, что данный поединок пройдет без обилия голевых моментов.