«Ланс» — «Ренн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Ренн», который состоится 08 января 2022 года
«Ланс»
«Ланс» после удачного отрезка в чемпионате Франции, вот уже несколько матчей не выигрывает и опускается вниз по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает девятое место, имея в активе 27 очков и вряд ли может претендовать на самые высокие места по итогу сезона. Клуб забил 33 мяча, что является одним из лучших результатов в Лиге 1. Предстоящий поединок обещает быть интересным с опасными моментами у ворот обеих команд.
4 января «Ланс» обыграл в кубке Франции «Лилль» (3:2) в серии пенальти, а 22 декабря проиграл в чемпионате «Ницце» (1:2).
«Ренн»
«Ренн» всегда считался непростой командой, которая может навязать борьбу любому сопернику. Тем не менее, клуб набрал всего шесть очков в последних пяти поединках и это привело к тому, что он опустился на четвертое место в таблице Лиги 1. «Ренн» набрал 31 очков и на 15 баллов отстает от лидера ПСЖ. Чтобы улучшить результаты, тренерскому штабу следует поработать над защитной линией и концентрацией от начала до завершения поединка.
02 января «Ренн» проиграл «Нанси» в кубке Франции (1:2) в серии пенальти, а 22 числа уступил «Монако» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 2.7
- Ничья – 3.45
- Победит «Ренн» – 2.65
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Ланса» завершились исходом «обе забьют»
- «Ланс» проиграл только один матч из десяти последних домашних поединков
- Пять последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из десяти последних встреч команда закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Клубы не отличаются большим количеством забитых мячей в личных встречах и мы предполагаем, что данный поединок пройдет без обилия голевых моментов.