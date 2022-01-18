«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 января 2022, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», который состоится 19 января 2022 года

«Лестер»

В нынешнем сезоне «Лестер» непохож на себя образца прошлых лет. У команды нет стабильности, а позиция в турнирной таблице оставляет желать лучшего. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 25 очками. В последних пяти матчах чемпионата клуб набрал семь очков, а игра с набравшим ход «Тоттенхэмом» вряд ли сулит «лисам» что-нибудь хорошее. Разница мячей команды в чемпионате примерно равна (31:35).

08 января «Лестер» крупно обыграл «Уотфорд» в кубке ФА (4:1), а 28 декабря неожиданно одолел «Ливерпуль» (1:0).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» имеют в АПЛ серию без поражений и последние результаты вполне устраивали болельщиков. Команда существенно поднялась по турнирной таблице, и вышла на шестое место, имея в активе 33 балла. Клуб из Лондона определенно хочет побороться за зону Лиги Чемпионов и каждая встреча становится очень важной. Матчи с «Лестером» всегда давались непросто, поэтому коллективу стоит исключить недооценку соперника, даже учитывая его ситуацию.

12 января «Тоттенхэм» уступил «Челси» в матче Кубка Английской лиги (0:1), а девятого числа в кубке ФА обыграл «Моркам» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 3.1

Ничья – 3.41

Победит «Тоттенхэм» –2.4

Статистика

Девять из десяти матчей «Лестера» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних матча с «Лестером»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Лондонцы показывают более уверенные выступления и имеют четкую цель на сезон. Предполагаем, что гости смогут одержать верх и заработать три очка.