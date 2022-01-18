«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм», который состоится 19 января 2022 года
«Лестер»
В нынешнем сезоне «Лестер» непохож на себя образца прошлых лет. У команды нет стабильности, а позиция в турнирной таблице оставляет желать лучшего. Перед стартом очередного тура команда занимает 10 место с 25 очками. В последних пяти матчах чемпионата клуб набрал семь очков, а игра с набравшим ход «Тоттенхэмом» вряд ли сулит «лисам» что-нибудь хорошее. Разница мячей команды в чемпионате примерно равна (31:35).
08 января «Лестер» крупно обыграл «Уотфорд» в кубке ФА (4:1), а 28 декабря неожиданно одолел «Ливерпуль» (1:0).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» имеют в АПЛ серию без поражений и последние результаты вполне устраивали болельщиков. Команда существенно поднялась по турнирной таблице, и вышла на шестое место, имея в активе 33 балла. Клуб из Лондона определенно хочет побороться за зону Лиги Чемпионов и каждая встреча становится очень важной. Матчи с «Лестером» всегда давались непросто, поэтому коллективу стоит исключить недооценку соперника, даже учитывая его ситуацию.
12 января «Тоттенхэм» уступил «Челси» в матче Кубка Английской лиги (0:1), а девятого числа в кубке ФА обыграл «Моркам» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 3.1
- Ничья – 3.41
- Победит «Тоттенхэм» –2.4
Статистика
- Девять из десяти матчей «Лестера» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» выиграл три из пяти последних матча с «Лестером»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Лондонцы показывают более уверенные выступления и имеют четкую цель на сезон. Предполагаем, что гости смогут одержать верх и заработать три очка.