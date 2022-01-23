«Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» — «Бавария», который состоится 23 января 2022 года

«Герта»

Клуб из Берлина не блещет в этом сезоне и находится очень близко от зоны вылета. «Герта» занимает 13 место с 22 очками и только три пункта отделяют ее от 16 позиции. В последних матчах коллектив выступает неуверенно и за пять туров смог набрать только семь баллов. Матч с чемпионом Германии станет настоящей проверкой для столичного клуба, а любые набранные очки будут успехом.

19 января «Герта» проиграла в кубке Германии «Унион Берлин» (2:3), а 15 числа команда сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0) в чемпионате.

«Бавария»

У команды Нагельсмана были проблемы с большим количеством игроков, которые по разным причинам не могли сыграть в прошлых турах. Сейчас ситуация налаживается, а «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с набранными 46 очками. В предстоящем матче мюнхенский клуб является большим фаворитом и постарается еще в первом тайме решить все вопросы касательно победителя.

15 января «Бавария» крупно обыграла «Кельн» (4:0), а седьмого числа проиграла на своем поле «Боруссии» М (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 12

Ничья – 7.5

Победит «Бавария» – 1.222

Статистика

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Герта» забивает на своем стадионе уже 15 встреч подряд

«Бавария» выиграла четыре последних матча у «Герты» с общим счетом (14:3)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Баварию» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. «Герта» выступает очень нестабильно и против мощного состава «Баварии» у нее будет очень мало шансов. Предполагаем, что сенсации не случится и мюнхенские футболисты одержат уверенную победу.