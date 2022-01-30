«Леганес» – «Алькоркон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Леганес» – «Алькоркон», который состоится 30 января 2022 года

«Леганес»

«Леганес» редко выигрывает в последних матчах и находится совсем близко ко дну турнирной таблицы. Команда занимает 18 место с набранными 26 очками и имеет запас перед зоной вылета всего в два пункта, поэтому сильно нуждается в очках. Предстоящая игра с главным аутсайдером чемпионата на своем стадионе является отличным шансом набрать три очка и постараться продвинуться выше по турнирной таблице Сегунды.

23 января «Леганес» крупно проиграл «Бургосу» (0:4), а восьмого января сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (Б) (1:1).

«Алькоркон»

«Алькоркон» является худшей командой Сегунды на данном отрезке чемпионата и занимает последнее место. Команда смогла набрать всего 12 баллов, и чтобы выбраться из зоны вылета, ей требуется отыграть 14 очков, что выглядит маловероятно. Поединок с мотивированным «Леганесом» на выезде вряд ли можно назвать легким, особенно для коллектива, который практически не выигрывает в последние месяцы в чемпионате.

23 января «Алькоркон» сыграл вничью с «Мирандес» (0:0), а восьмого числа крупно проиграл на выезде «Ибице» (2:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леганес» – 1.769

Ничья – 3.46

Победит «Алькоркон» – 5.72

Статистика

«Леганес» выиграл три матча из последних десяти во всех турнирах, а «Алькоркон» одержал всего одну победу

Шесть из семи последних домашних матчей «Леганеса» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леганес» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Леганеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.769. Команда обязана обыгрывать главного аутсайдера чемпионата на своем стадионе и обезопасить себя от зоны вылета. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.