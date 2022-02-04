«Рома» – «Дженоа». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Дженоа», который состоится 5 февраля 2022 года

«Рома»

После серии неудач, подопечные Жозе Моуриньо одержали две победы и все еще пытаются ворваться в группу лидеров Серии А. «Рома» расположилась на шестом месте и набрал 38 очков, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. Тем не менее, таблица довольно плотная и любая неудача может откинуть клуб на пару позиций вниз. Матч с одним из аутсайдеров станет хорошим шансом продлить победную серию.

23 января «Рома» выиграла у «Эмполи» (4:2), а 20 числа команда оказалась сильнее «Лечче» в кубке Италии (3:1).

«Дженоа»

У «Дженоа» большие проблемы и отставка Андрея Шевченко их не исправила, как и предполагалось многими футбольными экспертами. Команда идет на 19 месте и набрала 13 очков и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. Клуб давно не побеждает, чем очень недовольны болельщики и руководство. Статистика забитых и пропущенных мячей также оставляет желать лучшего (20:45).

22 января «Дженоа» разошлась миром с «Удинезе» на своем поле (0:0), а 17 числа разгромно проиграла «Фиорентине» (0:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.33

Ничья – 5.45

Победит «Дженоа» – 9.73

Статистика

«Рома» выиграл три последних матча во всех турнирах

«Дженоа» не может выиграть на выезде уже 11 поединков подряд

«Рома» выиграла у «Дженоа» девять из десяти домашних матчей за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.961. У «Дженоа» на данный момент нет ресурсов, чтобы бороться за очки в выездном матче с командой из первой половины турнирной таблицы. Предполагаем, что у римлян не будет проблем с результатом в этой встрече.