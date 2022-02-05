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«Валенсия» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Сосьедад, который состоится 5 февраля 2022 года

«Валенсия»

В последних матчах «Валенсия» не может выиграть в чемпионате, что настораживает болельщиков и руководство команды. Коллектив идет только на десятом месте в чемпионате и набрал 29 очков, но чтобы бороться за зону еврокубков, ему необходимо стабильно набирать очки в последующих матчах. «Валенсия» много пропускает (36 мячей), что говорит о необходимости усиления обороны тренерским штабом.

2 февраля «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Кадис» (2:1), а 22 числа проиграла на выезде чемпиону страны «Атлетико» (2:3).

«Реал» Сосьедад

Команда набрала только пять очков в последних пяти турах чемпионата Испании, что не может быть хорошим результатом для клуба, который борется за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. «Реал» Сосьедад идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта и проигрывает «Барселоне» и «Атлетико» Мадрид одно и два очка соответственно. В предстоящем поединке коллектив постараться набрать максимум очков и сохранить свою позицию, а может и улучшить.

3 февраля «Реал» Сосьедад разгромно проиграл «Бетису» в кубке Испании (0:4), а 23 числа команда разошлась миром с «Хетафе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 2.87
  • Ничья – 3.28
  • Победит «Реал» Сосьедад – 2.64

Статистика

  • Девять из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Валенсия» проиграла только три выездных поединка из десяти последних
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Три матча клубов за последнее время на поле «Валенсии» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.64. «Валенсия» играет очень нестабильно и рассчитывать на их победу было бы рискованно. Предполагаем, что гости с первых минут захватят преимущество и доведут дело до победы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: https://mtdata.ru
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:56
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:04
Игра на три результата
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