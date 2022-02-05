«Валенсия» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Сосьедад, который состоится 5 февраля 2022 года
«Валенсия»
В последних матчах «Валенсия» не может выиграть в чемпионате, что настораживает болельщиков и руководство команды. Коллектив идет только на десятом месте в чемпионате и набрал 29 очков, но чтобы бороться за зону еврокубков, ему необходимо стабильно набирать очки в последующих матчах. «Валенсия» много пропускает (36 мячей), что говорит о необходимости усиления обороны тренерским штабом.
2 февраля «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Кадис» (2:1), а 22 числа проиграла на выезде чемпиону страны «Атлетико» (2:3).
«Реал» Сосьедад
Команда набрала только пять очков в последних пяти турах чемпионата Испании, что не может быть хорошим результатом для клуба, который борется за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. «Реал» Сосьедад идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта и проигрывает «Барселоне» и «Атлетико» Мадрид одно и два очка соответственно. В предстоящем поединке коллектив постараться набрать максимум очков и сохранить свою позицию, а может и улучшить.
3 февраля «Реал» Сосьедад разгромно проиграл «Бетису» в кубке Испании (0:4), а 23 числа команда разошлась миром с «Хетафе» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» – 2.87
- Ничья – 3.28
- Победит «Реал» Сосьедад – 2.64
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
- «Валенсия» проиграла только три выездных поединка из десяти последних
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три матча клубов за последнее время на поле «Валенсии» завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.64. «Валенсия» играет очень нестабильно и рассчитывать на их победу было бы рискованно. Предполагаем, что гости с первых минут захватят преимущество и доведут дело до победы.