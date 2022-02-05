«Валенсия» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Сосьедад, который состоится 5 февраля 2022 года

«Валенсия»

В последних матчах «Валенсия» не может выиграть в чемпионате, что настораживает болельщиков и руководство команды. Коллектив идет только на десятом месте в чемпионате и набрал 29 очков, но чтобы бороться за зону еврокубков, ему необходимо стабильно набирать очки в последующих матчах. «Валенсия» много пропускает (36 мячей), что говорит о необходимости усиления обороны тренерским штабом.

2 февраля «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Кадис» (2:1), а 22 числа проиграла на выезде чемпиону страны «Атлетико» (2:3).

«Реал» Сосьедад

Команда набрала только пять очков в последних пяти турах чемпионата Испании, что не может быть хорошим результатом для клуба, который борется за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. «Реал» Сосьедад идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 34 пункта и проигрывает «Барселоне» и «Атлетико» Мадрид одно и два очка соответственно. В предстоящем поединке коллектив постараться набрать максимум очков и сохранить свою позицию, а может и улучшить.

3 февраля «Реал» Сосьедад разгромно проиграл «Бетису» в кубке Испании (0:4), а 23 числа команда разошлась миром с «Хетафе» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.87

Ничья – 3.28

Победит «Реал» Сосьедад – 2.64

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

«Валенсия» проиграла только три выездных поединка из десяти последних

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три матча клубов за последнее время на поле «Валенсии» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Сосьедад, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.64. «Валенсия» играет очень нестабильно и рассчитывать на их победу было бы рискованно. Предполагаем, что гости с первых минут захватят преимущество и доведут дело до победы.