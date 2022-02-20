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«Атлетик» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» – «Реал» Сосьедад, который состоится 20 февраля 2022 года

«Атлетик»

В прошлом туре «Атлетик» прервал свою серию без поражений в чемпионате, которая длилась несколько матчей. Команда занимает восьмое место с 34 очками и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Предстоящий поединок очень важен для «басков», ведь в случае победы разрыв между клубами сократится всего до одного балла. Команда имеет интересную статистику забитых мячей (25:21), что говорит о закрытом стиле игры.

14 февраля «Атлетик» проиграл на выезде «Мальорке», а 10 числа в кубке Испании сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

«Реал» Сосьедад

Команда провела неплохой первый матч Лиги Европы с «РБ Лейпциг» и добилась неплохого результата (2:2). Теперь коллективу очень важно переключиться на внутреннее первенство, ведь она занимает седьмое место с 37 очками, и чтобы догнать прямых конкурентов, нужны победы в предстоящих поединках. Игра с «Атлетиком» будет напряженной и сложной, поэтому от футболистов требуется высокая концентрация от первой до последней минуты.

13 февраля «Реал» Сосьедад обыграл «Гранаду» в чемпионате (2:0), а шестого числа разошелся миром с «Валенсией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетик» – 2.29
  • Ничья – 3.09
  • Победит «Реал» Сосьедад – 3.81

Статистика

  • Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Сосьедад не проигрывает уже пять матчей подряд на выезде
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Реал» Сосьедад выиграл три из пяти последних поединков с «Атлетиком»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.29. Клуб из Бильбао хорошо играет в последних матчах и поражение в последнем туре можно отнести скорее к исключению из правил. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и наберут важные три очка.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:27
Данные баскские команды очень прилично проводят нынешний сезон, которые являются сейчас претендентами на еврокубковые места. Ну а лихой и неунывающий Атлетик Бильбао еще и вовсю претендует на победу в Кубке Короля. Если глядеть на Сосьедад, то он прибывает в столицу Страны Басков в неплохой форме и настроении, который смог успешно сгонять на неделе в немецкий город Лейпциг на лигоевропейскую игру с местным Ред Буллом. Навязав там результативную борьбу через красочную ничью 2:2...Баскские дерби обычно проходят тихо и мирно, где участники с уважением относятся друг к другу, а не стараются оторвать ноги противнику, как происходит в иных похожих матчах пестрой этнической Испании. Как правило, и Атлетик с Сосьедадом играют в дружеской атмосфере, опираясь на голевой сценарий и товарищеский распил очков.
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