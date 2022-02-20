«Атлетик» – «Реал» Сосьедад. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетик» – «Реал» Сосьедад, который состоится 20 февраля 2022 года

«Атлетик»

В прошлом туре «Атлетик» прервал свою серию без поражений в чемпионате, которая длилась несколько матчей. Команда занимает восьмое место с 34 очками и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. Предстоящий поединок очень важен для «басков», ведь в случае победы разрыв между клубами сократится всего до одного балла. Команда имеет интересную статистику забитых мячей (25:21), что говорит о закрытом стиле игры.

14 февраля «Атлетик» проиграл на выезде «Мальорке», а 10 числа в кубке Испании сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

«Реал» Сосьедад

Команда провела неплохой первый матч Лиги Европы с «РБ Лейпциг» и добилась неплохого результата (2:2). Теперь коллективу очень важно переключиться на внутреннее первенство, ведь она занимает седьмое место с 37 очками, и чтобы догнать прямых конкурентов, нужны победы в предстоящих поединках. Игра с «Атлетиком» будет напряженной и сложной, поэтому от футболистов требуется высокая концентрация от первой до последней минуты.

13 февраля «Реал» Сосьедад обыграл «Гранаду» в чемпионате (2:0), а шестого числа разошелся миром с «Валенсией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» – 2.29

Ничья – 3.09

Победит «Реал» Сосьедад – 3.81

Статистика

Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад не проигрывает уже пять матчей подряд на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл три из пяти последних поединков с «Атлетиком»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.29. Клуб из Бильбао хорошо играет в последних матчах и поражение в последнем туре можно отнести скорее к исключению из правил. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и наберут важные три очка.