«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Арсенал»
«Арсенал» среди уходящей недели обыграл в гостях «Челси» (4:2). Так «канониры» прервали череду проигрышей, которая затянулась на три тура. Эти неудачи откинули клуб из Лондона на пятое место в турнирной таблице.
Обратим внимание на плохую оборону «Арсенала», которая за пять предыдущих туров АПЛ пропустила 8 голов, на что атака ответила шестью результативными ударами.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» тоже уступил в предыдущем туре АПЛ. «Красные дьяволы» ничего не смогли противопоставить «Ливерпулю» в гостях (0:4), хотя прежде команда одержала домашнюю победу над аутсайдером «Норвичем» (3:2).
В общем зачете АПЛ «МЮ» остался на шестой позиции. Атака команды за пять предыдущих матчей забила семь мячей, а защита допустила 10 пропущенных голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» — 2.100
- Ничья – 3.620
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 3.690
Статистика
- «Арсенал» пропускал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей АПЛ
- Ставка «обе забьют» выиграла в 4 из последних 5 гостевых игр «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 2 прошлых матчах против «Арсенала»
Прогноз
Ставку с условием «обе команды забьют – да» в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.763. Такой исход видится надежным для противостояния «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».