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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:30
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Арсенал»

«Арсенал» среди уходящей недели обыграл в гостях «Челси» (4:2). Так «канониры» прервали череду проигрышей, которая затянулась на три тура. Эти неудачи откинули клуб из Лондона на пятое место в турнирной таблице.

Обратим внимание на плохую оборону «Арсенала», которая за пять предыдущих туров АПЛ пропустила 8 голов, на что атака ответила шестью результативными ударами.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тоже уступил в предыдущем туре АПЛ. «Красные дьяволы» ничего не смогли противопоставить «Ливерпулю» в гостях (0:4), хотя прежде команда одержала домашнюю победу над аутсайдером «Норвичем» (3:2).

В общем зачете АПЛ «МЮ» остался на шестой позиции. Атака команды за пять предыдущих матчей забила семь мячей, а защита допустила 10 пропущенных голов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» — 2.100
  • Ничья – 3.620
  • Победит «Манчестер Юнайтед» — 3.690

Статистика

  • «Арсенал» пропускал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей АПЛ
  • Ставка «обе забьют» выиграла в 4 из последних 5 гостевых игр «Манчестер Юнайтед»
  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 2 прошлых матчах против «Арсенала»

Прогноз

Ставку с условием «обе команды забьют – да» в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.763. Такой исход видится надежным для противостояния «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:44
Ну кто знает.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:32
МЮ победит?
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
Команды не показывают футбол, который можно назвать достойным претендента на попадание в Лигу чемпионов. Оба коллектива не могут прочно встать на путь побед, что отражается на положении в таблице. Но, в отличие от противника, лондонцы сыграют на своем поле. И этот фактор в достижении результата может стать решающим.
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