«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:30

«Арсенал»

«Арсенал» среди уходящей недели обыграл в гостях «Челси» (4:2). Так «канониры» прервали череду проигрышей, которая затянулась на три тура. Эти неудачи откинули клуб из Лондона на пятое место в турнирной таблице.

Обратим внимание на плохую оборону «Арсенала», которая за пять предыдущих туров АПЛ пропустила 8 голов, на что атака ответила шестью результативными ударами.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тоже уступил в предыдущем туре АПЛ . «Красные дьяволы» ничего не смогли противопоставить «Ливерпулю» в гостях (0:4), хотя прежде команда одержала домашнюю победу над аутсайдером «Норвичем» (3:2).

В общем зачете АПЛ « МЮ » остался на шестой позиции. Атака команды за пять предыдущих матчей забила семь мячей, а защита допустила 10 пропущенных голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 2.100

Ничья – 3.620

Победит «Манчестер Юнайтед» — 3.690

Статистика

«Арсенал» пропускал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей АПЛ

Ставка «обе забьют» выиграла в 4 из последних 5 гостевых игр «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 2 прошлых матчах против «Арсенала»

Прогноз

Ставку с условием «обе команды забьют – да» в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.763. Такой исход видится надежным для противостояния «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».