«Челси» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1767014832

вчера, 16:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Борнмут», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Челси»

«Челси» еще недавно казался одним из претендентов на борьбу за титул АПЛ , а сейчас немного сдал в результатах. Коллектив пропустил вперед «Ливерпуль» и сейчас располагается на пятом месте с 29 баллами. В домашней игре с «Борнмутом» у хозяев будет отличные шансы набрать три очка, если «синие» реализуют свои моменты и грамотно сыграют в обороне, что возможно сделает их ближе к топ-4 АПЛ .

27 декабря «Челси» на своем поле проиграл «Астон Вилле» (1:2), а 20 числа сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2)

«Борнмут»

«Борнмут» также имеет серьезные проблемы в чемпионате Англии и занимает 15 место с 22 баллами. Однако команда в начале сезона даже претендовала на место в еврокубках, но сейчас давно не выигрывает и требует серьезных изменений. В игре с «Челси» на выезде у гостей будет немного шансов, но если появится возможность зацепиться за баллы, «Борнмут» обязательно ею воспользуется.

27 декабря «Борнмут» потерпел крупное поражение от «Брентфорда» (1:4), а 20 числа поделил очки с «Бёрнли» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 1.55

Ничья – 4.2

Победит «Борнмут» – 5.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют»

Семь последних выездных матчей «Борнмута» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Челси» выиграл два из пяти последних матчей с «Борнмутом» при трех ничьих

Прогноз

Поставить, на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что гости будут долго упираться, ведь являются довольно неудобным соперником для «синих», но лондонская команда возьмет верх все равно.