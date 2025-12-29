«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1767015410

вчера, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» дает своим болельщикам куда больше поводов для радости в этом сезоне, но бороться за самые высокие места клуб пока не готов. «Манкунианцы» располагаются на шестом месте с 29 баллами и уступают «Челси» лишь по дополнительным показателям. Кроме победы над последней командой АПЛ , болельщики и руководство не признают никакого другого результата.

26 декабря «Манчестер Юнайтед» одолел на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а 21 числа уступил на выезде «Астон Вилле» (1:2).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» выглядит крайне безнадежно и так и не добился ни одной победы в сезоне, оставаясь на последнем месте. В активе «волков» лишь два очка и отставание слишком большое, чтобы верить в реальные шансы команды спасти сезон. В некоторых матчах коллектив бывает близок к иному результату, но в итоге все равно пропускает в конце встречи и остается без очков.

27 декабря «Вулверхэмптон» скромно проиграл «Ливерпулю» (1:2), а 20 числа ничего не смог сделать на своем поле с «Брентфордом» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.35

Ничья – 5.3

Победит «Вулверхэмптон» – 8.5

Статистика

«Вулверхэмптон» проиграл более десяти матчей подряд в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей с «Вулверхэмптоном»

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Юнайтед» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что хозяева успешно начнут поединок и уже после первого тайма будут вести в счете.