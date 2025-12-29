«Арсенал» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Астон Вилла», который состоится 30 декабря 2025 года.
«Арсенал»
«Арсенал» остается фаворитом в гонке этого сезона в АПЛ, несмотря на то, что потерял в отрыве от других соперников. В этом туре «канониры» не просто сыграют с прямым конкурентом, но и с командой, которая имеет одну из самых длинных победных серий в истории, ведь «Астон Вилла» стала рекордсменом. Хозяева сделают все, чтобы после этого тура расстояние между клубами увеличилось с трех до шести пунктов.
27 декабря «Арсенал» на своем поле справился с «Брайтоном» (2:1), а 23 декабря в кубке английской лиги лишь в серии пенальти осилил «Кристал Пэлас» (2:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» является настоящим открытием сезона, ведь выигрывает матч за матчем и полностью заслуженно идет на третьем месте с 39 баллами. Отставание от «Арсенала» составляет три очка и если гости смогут добыть еще одну победу, то клубы сравняются по очкам, что станет настоящим новогодним сюрпризом, ведь даже при таких раскладах перед матчем, букмекеры полностью отдают предпочтение лидеру АПЛ.
27 декабря «Астон Вилла» вырвала победу у «Челси» на выезде (2:1), а 21 числа с тем же счетом на своем стадионе победила «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Арсенал» – 1.5
- Ничья – 4.3
- Победит «Астон Вилла» – 6.7
Статистика
- «Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей в основное время
- «Астон Вилла» одержала уже 11 побед подряд во всех турнирах
- Клуб из Бирмингема выиграл трижды у «канониров» в пяти последних поединках
Прогноз
Поставить, на победу «Арсенала», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что лондонский клуб сможет прервать длинную победную серию соперника и остаться лидером АПЛ после этого тура.