«Арсенал» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 16:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Астон Вилла», который состоится 30 декабря 2025 года.

«Арсенал»

«Арсенал» остается фаворитом в гонке этого сезона в АПЛ , несмотря на то, что потерял в отрыве от других соперников. В этом туре «канониры» не просто сыграют с прямым конкурентом, но и с командой, которая имеет одну из самых длинных победных серий в истории, ведь «Астон Вилла» стала рекордсменом. Хозяева сделают все, чтобы после этого тура расстояние между клубами увеличилось с трех до шести пунктов.

27 декабря «Арсенал» на своем поле справился с «Брайтоном» (2:1), а 23 декабря в кубке английской лиги лишь в серии пенальти осилил «Кристал Пэлас» (2:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» является настоящим открытием сезона, ведь выигрывает матч за матчем и полностью заслуженно идет на третьем месте с 39 баллами. Отставание от «Арсенала» составляет три очка и если гости смогут добыть еще одну победу, то клубы сравняются по очкам, что станет настоящим новогодним сюрпризом, ведь даже при таких раскладах перед матчем, букмекеры полностью отдают предпочтение лидеру АПЛ .

27 декабря «Астон Вилла» вырвала победу у «Челси» на выезде (2:1), а 21 числа с тем же счетом на своем стадионе победила «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 1.5

Ничья – 4.3

Победит «Астон Вилла» – 6.7

Статистика

«Арсенал» выиграл семь из десяти последних матчей в основное время

«Астон Вилла» одержала уже 11 побед подряд во всех турнирах

Клуб из Бирмингема выиграл трижды у «канониров» в пяти последних поединках

Прогноз