«Лутон Таун» — «Рединг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Лутон Таун»
«Лутон Таун» в трех последних встречах не проигрывает. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Блэкпулом» (1:1). Команда борется за место в плей-офф за выход в АПЛ идя на пятом месте опережая ближайшего преследователя на два очка.
«Рединг»
«Рединг» идет на 21-м месте. Команда не вылетает, но вряд ли стоит всерьез рассчитывать на что-то серьезное в ближайшем туре. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Вест Бромвича» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лутон Таун» – 1.70
- Ничья – 4,10
- Победит «Рединг» – 4,90
Статистика
- «Лутон Таун» в четырех последних встречах не проигрывает
- «Рединг» не проигрывает в 3 из 5 последних турах
- «Лутон Таун» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
Ожидаем, что «Лутон Таун» сумеет оформить победу и добудет для себя положительный результат. Играем победу хозяев с коэффициентом 1,70.