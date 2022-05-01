«Лутон Таун» — «Рединг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 13:37

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» в трех последних встречах не проигрывает. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Блэкпулом» (1:1). Команда борется за место в плей-офф за выход в АПЛ идя на пятом месте опережая ближайшего преследователя на два очка.

«Рединг»

«Рединг» идет на 21-м месте. Команда не вылетает, но вряд ли стоит всерьез рассчитывать на что-то серьезное в ближайшем туре. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Вест Бромвича» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 1.70

Ничья – 4,10

Победит «Рединг» – 4,90

Статистика

«Лутон Таун» в четырех последних встречах не проигрывает

«Рединг» не проигрывает в 3 из 5 последних турах

«Лутон Таун» выиграл 3 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

Ожидаем, что «Лутон Таун» сумеет оформить победу и добудет для себя положительный результат. Играем победу хозяев с коэффициентом 1,70.