«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:19

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает седьмое место в чемпионате. От шестого места, которое занимает «Манчестер Юнайтед», отделяет три очка, но у «молотобойцев» в запасе на одну игру больше. В заключительном поединке чемпионата «Вест Хэм» в гостях играет с «Брайтоном», матч с которым в первом круге не выявил победителя (1:1). На прошлых выходных в гостях «молотобойцы» с разгромным счётом 4:0 выиграли «Норвич».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место, но отрыв от второго места составляет всего лишь три очка. До конца чемпионата осталось провести два футбольных поединка. В заключительной игре «Манчестер Сити» принимает дома «Астон Виллу», у которой в матче первого круга в гостях выиграл со счётом 2:1. В прошлом туре с разгромным счётом 5:1 «Манчестер Сити» выиграл в гостях «Вулверхэмптон».

Цифры и статистика:

«Вест Хэм» дома проиграл в двух матчах из десяти последних.

Начиная с декабря месяца прошлого года «Манчестер Сити» в гостях уступил только в одной игре с «Реал Мадридом» в Лиге чемпионов.

Статистика очных встреч говорит о преимуществе «Манчестер Сити».

Прогноз

Учитывая статистику очных встреч и уверенную игру на выезде, «Манчестер Сити» не упустит возможность взять чемпионство. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой -1.5. Коэффициент 2.03.