«Тенерифе» — «Картахена»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Тенерифе» — «Картахена», который состоится 29 мая 2022 года.
«Тенерифе»
«Тенерифе» с шестьюдесятью девятью очками занимает на текущий момент четвёртое место в Сегунде. У них не осталось шансов подняться до третьего, но сразу две команды претендуют на их место. «Тенерифе» пропустил за сезон тридцать пять голов. Только у «Альмерии» более эффективная защита в Сегунде. «Тенерифе» уже заслужил право побороться за выход в Примеру через матчи плей-офф.
В матче первого круга в гостях «Тенерифе», проигрывая по ходу матча со счётом 0:1, свёл матч с «Картахеной» к ничейному результату (1:1). В предпоследнем туре на выезде команда проиграла «Эйбару» со счётом 0:2.
«Картахена»
«Картахена» находится на девятой строчке турнирной таблицы. Команда забила за сезон столько же голов, сколько и «Эйбар», занимающий первое место. До восьмой позиции «Картахену» уже не добраться, а на их девятое место претендуют «Бургос» и «Уэска». Последние пару месяцев «Картахена» демонстрирует результативный и зрелищный футбол дома, но команда слаба в играх на выезде.
В прошлом туре «Картахена» дома с разгромным счётом 5:0 выиграла «Аморебьету».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тенерифе» — 1.59
- Ничья — 4.20
- Победит «Картахена» — 5.50
- Победа «Тенерифе» с форой -1.5 — 2.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79
- Тотал голов меньше 2.5 голов — 2.13
Статистика
- Из десяти последних домашних матчей «Тенерифе» выиграл только в трёх.
- Последний раз в гостях «Картахена» выигрывала ещё в январе.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
«Тенерифе» в домашних поединках и «Картахена» в гостевых уже давно демонстрируют слабую и не результативную игру. Статистика очных встреч говорит о том, что ждать обилия голов от их встречи не стоит. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на тотал голов меньше 2.5 за игру. В условиях, когда сложно определить, кто сильнее, ставка на тотал является наиболее приемлемым вариантом.