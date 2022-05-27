«Тенерифе» — «Картахена»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 42-го тура Сегунды «Тенерифе» — «Картахена», который состоится 29 мая 2022 года.

«Тенерифе»

«Тенерифе» с шестьюдесятью девятью очками занимает на текущий момент четвёртое место в Сегунде. У них не осталось шансов подняться до третьего, но сразу две команды претендуют на их место. «Тенерифе» пропустил за сезон тридцать пять голов. Только у «Альмерии» более эффективная защита в Сегунде. «Тенерифе» уже заслужил право побороться за выход в Примеру через матчи плей-офф.

В матче первого круга в гостях «Тенерифе», проигрывая по ходу матча со счётом 0:1, свёл матч с «Картахеной» к ничейному результату (1:1). В предпоследнем туре на выезде команда проиграла «Эйбару» со счётом 0:2.

«Картахена»

«Картахена» находится на девятой строчке турнирной таблицы. Команда забила за сезон столько же голов, сколько и «Эйбар», занимающий первое место. До восьмой позиции «Картахену» уже не добраться, а на их девятое место претендуют «Бургос» и «Уэска». Последние пару месяцев «Картахена» демонстрирует результативный и зрелищный футбол дома, но команда слаба в играх на выезде.

В прошлом туре «Картахена» дома с разгромным счётом 5:0 выиграла «Аморебьету».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» — 1.59

Ничья — 4.20

Победит «Картахена» — 5.50

Победа «Тенерифе» с форой -1.5 — 2.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов — 2.13

Статистика

Из десяти последних домашних матчей «Тенерифе» выиграл только в трёх.

Последний раз в гостях «Картахена» выигрывала ещё в январе.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Тенерифе» в домашних поединках и «Картахена» в гостевых уже давно демонстрируют слабую и не результативную игру. Статистика очных встреч говорит о том, что ждать обилия голов от их встречи не стоит. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.13 на тотал голов меньше 2.5 за игру. В условиях, когда сложно определить, кто сильнее, ставка на тотал является наиболее приемлемым вариантом.