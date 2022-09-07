«Интер» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» — «Бавария», который состоится 7 сентября 2022 года
«Интер»
Подопечные Симоне Индзаги средне стартовали в чемпионате Италии и после пяти туров занимают только восьмое место с девятью очками. Команда показывает хороший футбол, однако в некоторых матчах ей не хватает координации и везения. В предстоящей игре соперник является фаворитом, однако за счет фактора домашнего стадионе итальянский коллектив может создать проблемы гранду из Мюнхена.
03 сентября «Интер» проиграл в чемпионате Италии «Милану» (2:3), а 30 августа на своем поле оказался сильнее «Кремонезе» (3:1).
«Бавария»
Чемпион Германии много забивает, но в последних турах терял очки, что немного настораживает болельщиков. Тем не менее. Юлиан Нагельсман уверен в своей тактике и после ухода Левандовского большой упор делает на фланги. «Бавария» идет на третьем месте и отстает от конкурентов только на один пункт. Матч с «Интером» станет одной из центральных встреч в этот футбольный вечер.
03 сентября «Бавария» сыграла вничью с «Унион» (1:1), а 31 числа в кубке Германии разгромила «Викторию» Кельн (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 3.95
- Ничья – 4.15
- Победит «Бавария» – 1.8
Статистика
- «Интер» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла все четыре выездных матча против «Интера»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В этом матче «Интеру» не смогут помочь несколько ключевых игроков, особенно Ромелу Лукаку, а в составе чемпиона Германии нет серьезных проблем с составом. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.