«Интер» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 сентября 2022, 02:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» — «Бавария», который состоится 7 сентября 2022 года

«Интер»

Подопечные Симоне Индзаги средне стартовали в чемпионате Италии и после пяти туров занимают только восьмое место с девятью очками. Команда показывает хороший футбол, однако в некоторых матчах ей не хватает координации и везения. В предстоящей игре соперник является фаворитом, однако за счет фактора домашнего стадионе итальянский коллектив может создать проблемы гранду из Мюнхена.

03 сентября «Интер» проиграл в чемпионате Италии «Милану» (2:3), а 30 августа на своем поле оказался сильнее «Кремонезе» (3:1).

«Бавария»

Чемпион Германии много забивает, но в последних турах терял очки, что немного настораживает болельщиков. Тем не менее. Юлиан Нагельсман уверен в своей тактике и после ухода Левандовского большой упор делает на фланги. «Бавария» идет на третьем месте и отстает от конкурентов только на один пункт. Матч с «Интером» станет одной из центральных встреч в этот футбольный вечер.

03 сентября «Бавария» сыграла вничью с «Унион» (1:1), а 31 числа в кубке Германии разгромила «Викторию» Кельн (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 3.95

Ничья – 4.15

Победит «Бавария» – 1.8

Статистика

«Интер» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла все четыре выездных матча против «Интера»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. В этом матче «Интеру» не смогут помочь несколько ключевых игроков, особенно Ромелу Лукаку, а в составе чемпиона Германии нет серьезных проблем с составом. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.