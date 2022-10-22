«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао, который состоится 23 октября 2022 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» занимают вторую строчку турнирной таблицы Примеры. После десяти туров каталонская команда на три очка отстаёт от мадридского «Реала». Предлагаем вспомнить крайние несколько матчей с участием «Барсы». С минимальным счётом на своём поле «сине-гранатовые» взяли верх над «Сельтой» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Выигрывая после первого тайма в один мяч, «Барселона» не удержала преимущество в игре Лиги чемпионов с миланским «Интером». Поединок завершился ничейным исходом. В позапрошлом туре Ла Лиги «Барса» уступила мадридскому «Реалу» в позапрошлом туре.

Со счётом 3:0 «сине-гранатовые» одержали уверенную победу над «Вильярреалом».

«Атлетик» Бильбао

Шестое место занимает команда из Бильбао на данный момент в чемпионате Испании. Дома в седьмом туре «красно-белые» всухую, поразив четыре раза ворота соперника, обыграли «Альмерию». На выезде «львы» сыграли вничью с «Севильей». С минимальным счётом на прошлых выходных «баски» проиграли «Атлетико» на своём поле. Первый тайм завершился нулевой ничьёй. Гол Гризманна в начале второго тайма принёс победу мадридской команде.

«Хетафе» принимал дома «львов» из Бильбао в матче прошлого тура. Команды разошлись миром со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.56

Ничья – 4.50

Победит «Атлетик» Бильбао – 5.60

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.38

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

В шести играх из десяти последних «Барса» выиграла своих оппонентов

«Баски» за аналогичный период обыграли соперников в пяти поединках

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

У «сине-гранатовых» есть возможность сократить разрыв с «Реалом», если в игре с «львами» каталонская команда возьмёт три очка. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.38. С большим счётом «Барса» уже обыгрывала «красно-белых».