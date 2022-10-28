«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона», который состоится 29 октября 2022 года

«Валенсия»

«Оранжевые» находятся на девятой строчке турнирной таблицы Примеры. Предлагаем ознакомиться с несколькими крайними матчами команды из Валенсии. На выезде в 8-ом туре чемпионата «летучие мыши» взяли верх над «Осасуной». Дома «оранжевые» принимали в игре следующего тура команду «Эльче». Дубль Кавани в конце первого тайма позволил «Валенсии» выйти вперёд, но во второй половине встречи гости сравняли счёт в поединке. В Севилье «летучие мыши», обменявшись голами, разошлись миром с местной командой.

В 11-ом туре Ла Лиги «Валенсия» дома уступила «Мальорке» (1:2).

«Барселона»

Второе место занимает на данный момент в чемпионате Испании каталонская команда. Предлагаем вспомнить несколько последних матчей «Барсы». На выезде в 9-ом туре Ла Лиги «сине-гранатовые» проиграли мадридскому «Реалу». В позапрошлом туре «Барселона» принимала «Вильярреал». Гости пропустили три мяча от каталонской команды, не забив ни одного гола в ворота «Барсы». Вратаря «басков» в прошлом туре «сине-гранатовые» заставили четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот.

В Лиге чемпионов «Барселона» на своём поле проиграла со счётом 0:3 «баварцам».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 5.40

Ничья – 4.50

Победит «Барселона» – 1.61

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.46

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

Четыре крайние очные встречи завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

Три последних матча «Валенсия» не выигрывает своих оппонентов

Четыре поражения потерпели «сине-гранатовые» в десяти последних матчах.

Прогноз

На три очка «Барса» отстаёт от «Реала» на текущий момент. После 12-го тура «сине-гранатовые» могут догнать мадридскую команду. Компания Pinnacle на победу «Барселоны» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.46. «Сине-гранатовые» уже обыгрывали «оранжевых» с разницей в два мяча и более.