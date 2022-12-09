Марокко — Португалия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Марокко — Португалия, который состоится 10 декабря 2022 года

Марокко

Сборная Марокко уже достигла лучшего результата среди африканских команд на ЧМ -2022, а лично для себя поставила персональный рекорд, который может сделать еще выше, в случае успеха в следующей встрече. Противником Зиеша и компании станет грозная Португалия, с которой тем не менее можно бороться, если не пытаться играть в открытый футбол. На стадии 1/4 финала турнира все матчи без исключения являются напряженными и зрелищными.

01 декабря сборная Марокко выиграла важный матч в группе у Канады (2:1), а шестого числа в серии пенальти одолела сборную Испании (1:0).

Португалия

Такой игры, какую показала сборная Португалии в прошлой стадии турнира, точно никто не ожидал. Европейская сборная очень уверенно и крупно обыграла своего соперника, добавив уверенности в собственных силах перед решающими этапами плей-офф. Сборная Марокко очень крепкая команда и за предыдущие четыре поединка пропустила всего один мяч, поэтому португальцам необходимо сразу исключить недооценку соперника.

02 декабря Португалия уступила Южной Корее в группе в проходном поединке (1:2), а шестого числа разгромила сборную Швейцарии (6:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Марокко – 5.7

Ничья – 3.7

Победит Португалия – 1.73

Статистика

Сборная Марокко не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Португалии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре года назад на групповом этапе в мачте между сборными сильнее оказалась Португалия (1:0)

Восемь из десяти последних матчей сборной Марокко завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу Португалии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что игра будет с небольшим перевесом европейцев и в итоге они добьются минимальной победы.