«Реал Сосьедад» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Кадис», который состоится 3 марта 2023 года

«Реал Сосьедад»

«Королевский» на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с недавними матчами с участием «бело-голубых» за последнее время. В 21-ом туре чемпионата Испании с разницей в один мяч «Реал Сосьедад» одержал победу над «Эспаньолом». Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «Сельтой» (1:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «бело-голубые» уступили «Валенсии».

«Кадис»

«Жёлто-синие» в чемпионате Испании занимают шестнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Кадиса», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «бело-голубыми». На своём поле, забив два гола, в сухую «жёлтая подлодка» обыграла «Жирону». В позапрошлом туре Ла Лиги «жёлто-синие» потерпели поражение в Барселоне от «сине-гранатовых».

С минимальным счётом на прошлых выходных «Кадис» взял верх над мадридскими «пчёлами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.55

Ничья – 4.00

Победит «Кадис» – 6.80

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 1.57

Обе забьют — да – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Четыре личные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В одном матче из пяти последних «бело-голубые» одержали победу

За аналогичный период в трёх поединках «жёлто-синие» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу команды «Реал Сосьедад» предлагает коэффициент 1.55. Статистика очных матчей указывает на преимущество «бело-голубых». На своём поле «Королевский» не упустит возможность набрать три очка в предстоящем поединке.