«Челси» — «Боруссия» Дортмунд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 07 марта 2023 года
«Челси»
Лондонский клуб провалил сезон в АПЛ и теперь реабилитироваться он может только в Лиге Чемпионов, несмотря на поражение в первом поединке. «Челси» придется раскрываться, что может обернуться большим количеством контратак на их ворота. В чемпионате «синие» идут только на десятом месте с 34 баллами и отстают на четыре балла от ближайшего соперника. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными болельщиков.
04 марта «Челси» на своем поле с трудом обыграл «Лидс» (1:0), а 26 февраля на выезде уступил «Тоттенхэму» (0:2).
«Боруссия» Д
«Боруссия» Д выиграла первый матч у «Челси» и чудом не пропустила, что дает команде некое преимущество перед игрой в Лондоне. Тем не менее, разница в один мяч очень шаткая, поэтому немецкому коллективу придется отстаивать свое право сыграть в четвертьфинале. В чемпионате Германии команда делит первое место с «Баварией» и уступает чемпиону страны только по дополнительным показателям.
03 марта «Боруссия» Д на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1), а 25 февраля переиграла на выезде «Хоффенхайм» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.92
- Ничья – 3.8
- Победит «Боруссия» Д – 4.2
Статистика
- «Боруссия» Д выиграла 12 последних матчей подряд во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Лондонский клуб одержал только две победы из десяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Любые победные серии когда-нибудь заканчиваются, и мы предполагаем, что «Челси» сможет ее прервать у «Боруссии» Д за счет настроя и поддержки родного стадиона.