«Челси» — «Боруссия» Дортмунд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 07:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 07 марта 2023 года

«Челси»

Лондонский клуб провалил сезон в АПЛ и теперь реабилитироваться он может только в Лиге Чемпионов, несмотря на поражение в первом поединке. «Челси» придется раскрываться, что может обернуться большим количеством контратак на их ворота. В чемпионате «синие» идут только на десятом месте с 34 баллами и отстают на четыре балла от ближайшего соперника. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушными болельщиков.

04 марта «Челси» на своем поле с трудом обыграл «Лидс» (1:0), а 26 февраля на выезде уступил «Тоттенхэму» (0:2).

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д выиграла первый матч у «Челси» и чудом не пропустила, что дает команде некое преимущество перед игрой в Лондоне. Тем не менее, разница в один мяч очень шаткая, поэтому немецкому коллективу придется отстаивать свое право сыграть в четвертьфинале. В чемпионате Германии команда делит первое место с «Баварией» и уступает чемпиону страны только по дополнительным показателям.

03 марта «Боруссия» Д на своем поле одолела «РБ Лейпциг» (2:1), а 25 февраля переиграла на выезде «Хоффенхайм» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.92

Ничья – 3.8

Победит «Боруссия» Д – 4.2

Статистика

«Боруссия» Д выиграла 12 последних матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Лондонский клуб одержал только две победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Любые победные серии когда-нибудь заканчиваются, и мы предполагаем, что «Челси» сможет ее прервать у «Боруссии» Д за счет настроя и поддержки родного стадиона.