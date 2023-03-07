«Тоттенхэм» — «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан», который состоится 08 марта 2023 года
«Тоттенхэм»
«Шпоры» проиграли первый матч «Милану» (0:1), но имели несколько хороших шансов забить. В Лондоне чемпиона Италии ждет совсем другой поединок, и подопечные Антонио Конте постараются отыграться еще в начале встрече. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает четвертое место с 45 баллами и на четыре пункта отстает от ближайшего соперника.
04 марта «Тоттенхэм» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а первого числа вылетел из кубка ФА от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).
«Милан»
«Россонери» не имеют реальных шансов на чемпионство, но ведут борьбу за медали чемпионата Италии. На данный момент в активе «Милана» 47 очков и текущее пятое место с отставанием от второй позиции всего в три пункта. Преимущество в один мяч после первого матча является лишь небольшим бонусом для целого противостояния и возможность сыграть вничью, которая позволит команде пройти дальше.
04 марта «Милан» проиграл на выезде «Фиорентине» (1:2), а 26 числа на своем поле одолел «Аталанту» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.97
- Ничья – 3.65
- Победит «Милан» – 4.1
Статистика
- Пять последних матчей «Милана» завершились тоталом меньше 2.5 мячей и исходом «обе забьют — нет»
- «Тоттенхэм» забивал в восьми из десяти последних поединках на своем поле
- Лондонский клуб одержал три победы в пяти последних матчах с «Миланом»
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. На своем поле «шпоры» будут играть более качественно и смогут добиться победы в основное время матча, а возможно и сразу оформив выход в четвертьфинал.