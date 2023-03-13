«Наполи» — «Айнтрахт» Ф : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» Ф, который состоится 15 марта 2023 года

«Наполи»

Команда из Неаполя уверенно лидирует в чемпионате Италии и может сосредоточиться на Лиге Чемпионов, где также был выигран первый матч в Германии. «Наполи» проводит лучший сезон за последние годы и трудно представить, что может помешать клубу пройти в четвертьфинал самого популярного турнира, кроме недооценки соперника. Поединок обещает быть интересным, несмотря на преимущество итальянского коллектива, которое он получил в Германии.

11 марта «Наполи» уверенно обыграл на своем поле «Аталанту» (2:0), а третьего числа минимально уступил «Лацио» (0:1).

«Айнтрахт» Ф

Команда уже достигла серьезного успеха, выйдя из непростой группы Лиги Чемпионов, но в первом домашнем матче не смогла создать проблем «Наполи». Теперь «Айнтрахту» Ф необходимо в Неаполе отыгрывать два мяча, что само по себе кажется маловероятным. В чемпионате коллектив занимает шестое место и смог набрать 40 очков, отставая от прямого конкурента на пять очков.

11 марта «Айнтрахт» Ф сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а пятого числа разошелся миром и с «Вольфсубргом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.5

Ничья – 4.4

Победит «Айнтрахт» Ф – 6.6

Статистика

Шесть последних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» Ф не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

«Наполи» проиграл две из трех последних встреч немецкому клубу

Три последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Во всех личных встречах клубы не радовали болельщиков большим количеством мячей и мы предполагаем, что в этот раз исключения из правил не произойдет.