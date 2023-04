Турция на ЧМ-54: фото отменные, но игроки безымянные

1680715668

Всемирно известное фотоагентство GI славится высоким качеством своих фото, сделанных по всему миру в ходе значимых событий. Только вот подписи под каждым фото, порой весьма подробные, не всегда корректны. А в рассматриваемом случае с первым матчем сборной Турции на ЧМ -54 — практически все фото с участием полевых турецких игроков, за редким исключением, совсем не атрибутированы, т.е. без имён игроков.

Есть большая коллекция фотографий и на ресурсе pinterest. Там также есть подписи к фото, порой совершенно отличающиеся от подписи к аналогичному снимку у ГИ. И такие же не корректные подписи, как правило.

В статье об ошибках на сайте ФИФА по поводу протоколов ЧМ -54 была фотография из турецкой газеты 1954 года с неверной подписью имён сразу двух турецких игроков. Раз уж свои ошибаются, то пришлые и подавно.

Однако с именами немецких, например, футболистов у ГИ ошибок нет. А вот с южнокорейскими или турецкими игроками трактовки были вольные. Либо вообще имён не называли, либо называли совсем не тех, кто на фото в действительности.

Раз уж сборная Турции на ЧМ -54 играла только с Германией (дважды) и Южной Кореей, то и рассматривать будем фото только этих трёх матчей.

Два матча Турции с Германией различать просто — 17 июня 1954 г. Турция играла в красных футболках (тёмных на чёрно-белых фото), а в матче 20 июня с Южной Кореей и 23 июня против Германии турецкие игроки были в белой форме.

Для первого фото-обозрения давайте сегодня ограничимся только первым матчем против Германии 17 июня 1954 года.

Предлагаю фотографии и неправильные подписи к ним, либо отсутствие подписей, что было характерно именно для первого матча. Но не это будет главное — без дополнительных поисков вы познакомитесь визуально со многими игроками сборной Турции на ЧМ -54.

Матч Турция — Германия 17 июня

Как водится, команды выходили на поле, ведомые своими капитанами. Имена капитанов названы правильно — вратарь Тургай Шерен и Фритц Вальтер. Вообще и дальше только имя капитана команды сборной Турции, вратаря Тургая, всегда указано, и всегда верно.

Имена трёх первых немецких игроков в подписи названы. А трое турецких (вслед за вратарём) остались безымянными.

Вот оригинал подписи: 1954 FIFA World Cup in Switzerland First round, Group 2 in the Wankdorf Stadium in Bern: Germany 4 — 1 Turkey (1 -1) — the two sides are entering the pitch| left: the Turkish team with goalie Turgay ahead. Right: the German side with captain Fritz Walter, goalkeeper Toni Turek and Horst Eckel.

За Тургаем шёл Четин Зейбек (перевязано левое колено), затем Суат Мамат, а за ним Басри Диримлили. Остальных не видно.

Фото капитанов — конечно, всё правильно подписано:

Указан и арбитр встречи португалец Жозе да Кошта Виейра.

Игра началась сенсационно. Счёт в матче открыли турецкие футболисты. Есть и видео того гола, и фото от ГИ как раз в момент внезапного удара по воротам из пределов штрафной площади.

И это первое фото как раз из разряда выделяющихся своей подписью — турецкий полевой игрок назван правильно по имени.

Для данного матча это редкий случай от ГИ, когда в подписи к фото указано имя турецкого футболиста.

Это момент исторический для сборной Турции — первый гол на мундиалях. Первый гол в матче сложился из индивидуального мастерства и настырности 23-летнего нападающего Суата Мамата. С правого фланга, не дойдя до угла вратарской площадки метра 4, Суат №8 вогнал мяч в сетку, не смотря на близость двух защитников, застав вратаря врасплох.

Вот герой эпизода, Суат Мамат:

Есть и альтернативное фото, в самый начальный момент удара Суата:

Остальные фото из первого матча против Германии даны просто без указания имён турецких игроков, но с обязательным перечислением немецких.

Дадим имена всех, кому ГИ не уделила внимания.

Первый ответный гол Германии:

Подробная подпись: German striker Hans Schaefer (2nd from R) scores the 1:1 equalizer past the Turkish goalkeeper Seren Turgay (1) who is running towards him. Germany wins their first group match at the 1954 FIFA World Cup at Bern's Wankdorf stadium 4:1 against Turkey in front of 28.000 spectators on June 17th. Later on they beat Turkey in the deciding group game 7:2.

Всё расписали, даже и про второй матч. Защитника сборной Турции указать не пытались. Это Басри Диримлили №3. Он часто попадал далее в кадр.

Момент удара головой немца Ханса Шефера:

Подпись от ГИ: 1954 FIFA World Cup in Switzerland First round, Group 2 in the Wankdorf Stadium in Bern: Germany 4 — 1 Turkey (1 -1) — Hans Schaefer at a diving header| right: Max Morlock and Ottmar Walter

Все немецкие игроки в кадре перечислены. Дошла очередь и до турецких. Самый крайний слева защитник Басри Диримлили №3, мы его уже видели на предыдущих фото. Чуть правее другой защитник Мустафа Эртан №4.

При счёте 1:1 заснят ещё эпизод:

В подписи кроме вратаря Тургая не упомянут никто. Из немецких игроков №20 Ханс Шефер справа от вратаря. Правее него турецкий защитник Ридван Болатлы №2. По центру лицом к вратарю стоит полузащитник Четин Зейбек №5 с перебинтованным левым коленом.

Ещё один фрагмент матча:

Подпись: 1954 FIFA World Cup in Switzerland First round, Group 2 in Bern's Wankdorf Stadium: Germany 4 — 1 Turkey — Turkish goalie Turgay in action| right: Ottmar Walter, middle: Hans Schaefer.

Кроме вратаря на фото также знакомый нам уже защитник Басри Диримлили.

Есть, конечно, и другие фото с того матча.

В предыдущей статье было фото борьбы в воздухе Макса Морлока и Феридун Бугекера. Это фото не от ГИ. Но к нему, например, в pinterest весьма любопытная подпись.

Подпись гласит, что это Морлок головой забивает 4-й гол Германии в этом матче.

Морлок из 6 своих голов на ЧМ -54 только однажды поразил ворота соперников ударом головы и было это в полуфинале против Австрии при розыгрыше углового. Так что в ворота Турции Морлок явно забил не в той ситуации, что на фото выше.

Также есть два именных фото из рассматриваемого матча — именные, разумеется, с точки зрения немецких футболистов. А про турецких игроков на фото и не вспоминают.

Исправляем историческую несправедливость: рядом с братом капитана немецкой команды бежит Ридван Болатлы.

Ещё одно фото с автографом:

В противостоянии с Карлом Майем турецкий левый крайний Лефтер Кючюкандоньядис, о котором рассказывали ранее.

Есть очень динамичное фото во время исполнения штрафного удара игроком сборной Германии. Некоторые источники утверждают, что бил Фриц Вальтер — не берусь судить, плохо видно. А вот всех, кто был в стенке, назову:

Под №20 в белой футболке это Ханс Шефер. С номером 4 на левом фланге стенки стоит защитник Мустафа Эртан по прозвищу "Beton”, т.е. Бетон. Далее слева направо: Четин Зейбек, Суат Мамат и нападающий Бурхан Саргин (скорее, Саргын, причём, с у дарением на А).

Есть и другие фото газетного качества, на которых порой игроки только как силуэты. Такие фото тревожить не будем.

В завершении напрашивается фото всей сборной Турции перед этим матчем с указанием имен игроков. Это фото из статьи на турецком языке с компьютерным переводом на русский: