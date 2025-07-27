Парагвай на ЧМ-50, часть шестая: вратари, форварды и не только

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вчера, 22:28

Заканчиваем знакомство с игроками сборной Парагвая на мундиале 1950 г. в Бразилии.

Нам осталось познакомиться с обоими вратарями и тройкой форвардов.

Самым молодым игроком в заявке Парагвая был

Анхель Берни

Анхель Берни (Ángel Berni, в фамилии ударение на первый слог) родился 9 января 1931 года. На день старта мундиаля ему было 19 лет.

Всего в заявках всех 13 команд было всего 5 футболистов, моложе 20 лет, всем им было по 19 лет. Четверо из этой пятёрки сыграли на турнире по 1-2 матча. Один из них даже стал обладателем Кубка мира, играл в том знаменитом матче на Маракане. Об этих 4 игроках я рассказывал в прошлом году.

А вот пятым 19-летним в заявках оказался как раз Анхель Берни из сборной Парагвая. Он просидел в запасе на мундиале.

Полное имя игрока — Анхель Антонио Берни Гомес. Хотя в архивном документе о крещении и рождении он был записан как Берни Саруби. Саруби — это вторая часть фамилии его отца, фамилия матери Гомес:

Крестили Анхеля в сентябре 1931, рождён 9 января 1931 года.

В 14 лет парень уже играл за молодёжный состав клуба Олимпия из Асунсьона. Во всех интернет изданиях говорится, что Берни в 1949 начал играть в основной команде Олимпии, вплоть до 1951 года.

Однако, опять же все источники, утверждают, что на мундиале Берни представлял клуб Спортиво Лукеньо.

Ранее я уже говорил массовой миграции южноамериканских игроков в Колумбию, на рубеже 50-х годов. Уехал туда и Анхель Берни.

В июне 1948 он ещё был в Парагвае — 17-летний парень встал на воинский учёт:

Родители проживали в Пирайю — городок в 40 км от столицы. Анхель был студентом 2 курса.

Лицо и выразительные глаза 17-летнего Анхеля Берни поближе:

На обороте карты военучёта интерес вызвали анкетные данные — рост 1,67 м. А вот в декабре 1950 в документе на получение визы в Колумбию рост молодого человека уже 1,69 м, там же есть справа внизу и личная подпись футболиста:

Фото в документе слишком контрастное, не разглядеть. Меня интересут — был ли Анхель во время ЧМ -50 при усах или нет?

Вот фото части игроков колумбийского клуба Бока Хуниорс из Кали, сезон 1949/50:

На этом фото сразу 4 парагвайских футболиста из колумбийской Боки. Один колумбиец стоит как раз посередине. Стоящий справа по фото — это парагваец Виктор Вега, о нём не знаю толком ничего, вернее и не узнавал.

А вот трое других — все игроки сборной Парагвая на ЧМ -50. Точнее сказать — игроки из заявки. И обо всех троих будем сегодня говорить.

Высокий и в отличающейся форме — это вратарь Пабло Сентурион, 21 год.

С мячом, я надеюсь, вы уже узнали Анхеля Берни, как всегда правый крайний нападающий, на фото всегда крайний слева.

Рядом с Анхелем Атилио Лопес, который практически на 5 лет был старше Берни. Эти двое частенько потом на фото были рядом.

Кстати, в фотоальбоме по истории парагвайского футбола в подписи к этому фото ошибочно сказано, что это клуб Ривер Плейт из Кали.

Нашлось фото клуба Бока Хуниорс сезона 1950/51, где Анхель Берни без усов:

Два вратаря стоят на заднем плане, в тёмной футболке Пабло Сентурион (прозвище Arepas). Анхель Берни (прозвище El Pibe) и Атилио Лопес вновь рядом, внизу слева. А крайний справа — это Хуан Леон Каньете, о нём говорили в первой части нашего исследования.

Очень атмосферное фото на фоне гор.

На сайте pesmitidelcalcio среди массы цифровых показателей Анхеля Берни (скорость, ускорения, ловкость и ещё много всяческой цифири) указан и его рост — 1,70 м. Подрастал понемногу.

В 2017 году в соцсетях появилось много фото Анхеля Берни в то время. В том числе и вот это:

В 1953 году Берни оказался в аргентинском клубе Сан-Лоренсо. В следующем сезоне он с 19 голами в 30 матчах стал лучшим бомбардиром лиги. Кстати, многие источники ошибочно указывают не 19, а 29 голов — ну, это было бы слишком сенсационно, 29 голов в 30 матчах.

В форме клуба Сан-Лоренсо самые известные фото Анхеля Берни:

В 1959 году Анхель перебрался в Испанию. До этого успел сыграть несколько матчей в Аргентине за клуб Химнасия и Эсгрима. Всего в Аргентине Берни сыграл в 85 матчах, забил 35 голов (и за Сан-Лоренсо, и за гимназистов).

В Испании Берни дебютировал в октябре 1959 в составе Реал Бетис из Севильи. Полное название клуба Real Betis Balompié. Последнее слово в названии — это калька на испанском с английского слова football, точнее с ballfoot.

А в 1953 на очередном Copa America Анхель блистал на полях в Перу. Он сыграл во всех 7 матчах на турнире и забил 4 гола. Парагвайцы впервые в истории выиграли континентальный трофей, обыграв в финале Бразилию 3:2. Это все матчи и голы за сборную Парагвая у Анхеля в карьере.

В Испании Анхель Берни сыграл всего несколько матчей за Реал Бетис, большую часть матчей товарищеских. Но Берни был в клубе до 1963 года. Президент клуба доверил парагвайцу одновременно тренировать молодёжную команду региона, которую президент спонсировал.

По возвращении на родину Анхель Берни стал преподавателем.

В конце ноября 2017 Анхель Берни скончался в возрасте 86 лет. В том 2017 году он часто попадал в объективы камер:

А вот так выглядели два нападающих правого крыла атаки сборной Парагвая на Copa America в 1953 году:

Анхель Берни (при усах) и Атилио Лопес.

Что касается архивных документов для въезда в Бразилию — на Анхеля Берни не нашлось ни одной карты въезда с его фото ни за какие годы. Только карта въезда через Сан-Паулу на ЧМ -50, без фото, там всё верно, с именем и возрастом.

На фото в шляпах в том же Сан-Паулу (на местной шляпной фабрике) Анхеля Берни нет. Зато на том фото есть

Атилио Лопес

Несмотря на то, что Атилио был на 5 (почти) лет старше Берни, в сборной Лопес сыграл не на много больше матчей чем Берни. Лопес играл перед мундиалем 1950 г. в нескольких встречах, и на самом турнире в Бразилии принял участие в обоих матчах.

Атилио Лопес — это тот футболист, на котором я определил, что бразильский архив теперь недоступен на просмотр оригиналов документов, только описание. Лопес не принимал участия в играх на ЧЮА-49 в Бразилии, поэтому его карты въезда через Рио, с фото, нет. Но есть карта въезда в аэропорт в Рио от ноября 1950, там есть фото (я так думаю). Но теперь эти документы закрыты для просмотра.

Есть архивный документ от 1956, Атилио было уже 30 лет — на него завели карту военного учёта:

Мы видим, что первое имя Ихинио, полностью его имя Higinio Atilio López Riveros. Отца звали также Ихинио Лопес.

Атилио Лопес играл в разных странах, в разных клубах. На родине он начинал в клубе Гуарани, фото этой команды с Лопесом я уже давал ранее:

Клуб стал чемпионом Парагвая в 1949, в составе были также участники (резервисты) ЧМ -50 Лоренсо Калонга и Армандо Гонсалес, о которых речь шла в 3-й части.

На фото клуба Гуарани Атилио Лопес в нижнем ряду второй слева — как истинная «восьмёрка», то бишь правый инсайд.

В 1950 перебрался в Колумбию, в клуб Ривер Плейт из Кали — два фото рядом с Берни и вратарём Сентурионом вы видели выше.

30 апреля 1950 в Рио-де-Жанейро Атилио Лопес впервые сыграл за сборную в матче против Уругвая, забил один из 3 голов. Затем 7 и 13 мая, опять же в Бразилии, он играл против хозяев, голов не забивал.

На ЧМ -50 (тоже в Бразилии) Атилио Лопес отличился в первой игре против Швеции, забив второй гол парагвайцев в том матче.

После Колумбии Лопес играл за перуанский клуб, потом оказался в Испании в Атлетико из Мадрида. Затем был в бразильском клубе Гремио. Поиграл в Эквадоре, завершил карьеру в 1962 на родине.

В 1953 на Copa America Атилио Лопес сыграл во всех 7 матчах, трижды был заменён, в одном из матчей он выходил на замену. Кстати, в том самом матче, с Уругваем, Лопес забил гол, потом отличился и Анхель Берни.

Лопес забил 3 гола на турнире — два гола получил от него бразильский вратарь Кастильо, в каждом из двух матчей по одному. На групповом этапе Лопес сравнял счёт в матче, потом парагвайцы вырвали победу 2:1. А в финале Атилио Лопес уже на 14-й минуте распечатал ворота бразильцев, положив начало исторической победе со счётом 3:2.

Вот ещё одно фото той парагвайской сборной 1953 года:

На этом фото линия атаки, вопреки устоявшимся обычаям, фотографировалась стоя. Крайний слева стоит Анхель Берни, следующий как раз Атилио Лопес. Из участников ЧМ -50 на этом фото также Викториано Легисамон (в нижнем ряду крайний справа) и Мануэль Гавилан, третий справа в нижнем ряду.

Атилио Лопес дожил до 90 лет, его не стало в июле 2016 года. И хотя мы видим в карте военучёта, что Лопес родился в городе Луке, но в группе в соцсети f о знаменитых людях из этого города о Лопесе не было подробной статьи. Наверное, уже не будет, администратор группы не публикует больше материалы с конца прошлого года.

Фото Атилио Лопеса при галстуке:

Перед первым матчем на ЧЮА-53 против Чили парагвайские нападающие расположились несколько непривычно по позициям, хотя, может быть только для фотографирования:

Как видим, Лопес перебрался на место инсайда, но левого, играл «десятку». А Берни был на своей позиции крайнего правого, «семёрка».

На ЧМ -50 на позиции «десятки» в обоих матчах играл капитан сборной

Сесар Лопес Фретес

Сесар Лопес Фретес (César López Fretes) родился 1 мая 1925 года. Есть вполне официальный документ, подтверждающий это:

Это карта въезда в Рио в 1949 году. На день начала мундиаля Сесару было 25 лет.

В архивном документе о крещении и рождении Сесара вкралась описка — вместо даты 1 мая (primero de Mayo) написано 1 марта (primero de Marzo):

В рукописном варианте буква 'z' в слове Март пишется с подстрочной завитушкой, как и у буквы 'y' в слове Май -— если смотреть мельком, то слова очень похожи в написании.

Вот и карта военного учёта от 1942 года, когда парню исполнилось 17 лет:

Дата рождения 1-е мая 1925 года — законная.

На ЧМ -50 Лопес Фретес представлял клуб Олимпия.

Первый матч в сборной Лопес Фретес сыграл на Copa America 1947 года, всего он сыграл в 4 матчах из 7 на том турнире.

Играл он и на следующем турнире Copa America, в 1949. Сыграл в 7 матчах из 8, забил 3 гола. И, кстати, на том турнире Лопес Фретес играл на позиции правого инсайда. Вот фото перед матчем с Эквадором 10 апреля 1949 в Рио:

Капитаном команды Лопес Фретес был уже в 1949 году, на фото он с вымпелом в руках. В линии атаки на мундиале в 1950 г. из этого состава играл только капитан. А среди стоящих игроков мы узнаём Мануэля Гавилана (крайний слева), Гонсалито и Кастора Кантеро (крайний справа, они самые низкие), а также Касиано Сеспедес (второй справа). А в воротах был лучший парагвайский вратарь Синфориано Гарсия.

В 1950 году Лопес Фретес сыграл во всех 7 матчах своей сборной — в 5 до мундиаля, и в обоих матчах на самом турнире. И забил он в этих 7 матчах 3 гола. Один из голов — это первый гол Парагвая на ЧМ -50, в ворота Швеции.

Между прочим, на ЧМ -30, в предыдущее участие Парагвая на мундиалях, первый (и тогда единственный) гол на турнире также забил капитан команды Луис Варгас Пенья.

Два капитана — парагвайский и бразильский в двух матчах в мае 1950 года до мундиаля, Сесар Лопес Фретес и Аугусто:

После ЧМ -50 Лопес Фретес не играл в сборной Парагвая. Он также играл в Колумбии. Потом получил травму колена и в 1953 завершил карьеру игрока.

На фото в шляпах капитан Лопес Фретес есть, и вот его фото:

Как тренер он поработал с разными командами. В 1955 возглавлял сборную Парагвая. С 1964 он переехал жить в Колумбию, тренировал и сборные этой страны, и клубы. И умер в Колумбии в 2001 году.

Вот так он выглядел в возрасте:

В продолжении темы вратарей Парагвая. Вспомнили и посмотрели на Синфориано Гарсия на фото 1949 года. Беда в том, что после ЧЮА-49 Гарсия так и остался играть в Бразилии за клуб Фламенго, и выпал из поля зрения тренера сборной Парагвая. Поэтому на ЧМ -50 были заявлены два вратаря, игравших в парагвайском чемпионате.

Одного из них мы уже видели — это

Пабло Сентурион

Пабло Сентурион (Pablo Centurión) был в возрасте 22 лет на ЧМ -50. Он просидел в резерве на турнире. Вот его карта военного учёта от 1945 года:

После ЧМ -50 перебрался в Колумбию, где жил и играл до конца жизни. Но дата ухода его неизвестна.

В Колумбии он был с усами, посолиднее:

В Колумбии Пабло играл довольно долго, в разных клубах. Вот фото 1952 года, клуб Бока Хуниорс из Кали:

Здесь мы видим всё тех же парагвайцев, что были во фрагменте фото сезона 1949/50. Здесь и вратарь Сентурион (стоит крайний слева), и всё тот же Виктор Вега (стоит 3-й справа; и тот же колумбиец, что был между ними — его имя Канино Кайседо). А в нижнем ряду 3-й слева — это Хуан Леон Каньете. Ну, и пара Атилио Лопес и Анхель Берни (с усами) как всегда рядом, 3-й и 2-й справа в нижнем ряду.

Несколько лет подряд (с 1958 по 1964) Пабло защищал ворота клуба Мильонариос. Затем играл в Индепендьенте из Санта Фе:

А ведь в 1967 ему было уже 39 лет. Понятно, что это всё колумбийские клубы. За сборную Парагвая Пабло Сентурион так и не сыграл ни в одном матче.

А вот второй вратарь в заявке сборной Парагвая на ЧМ -50 играл в сборной до 1955 года — это

Марселино Варгас

Марселино Варгас (Marcelino Vargas) был почти на 7 лет старше Пабло Сентуриона. Варгас родился в 1921 году, то ли 21 февраля. Архивных документов по Варгасу нет. Есть карта въезда в Бразилию через Сан-Паулу на ЧМ -50. Так в этой карте, без фото и подробных данных, указан возраст этого вратаря 24 года. Сами понимаете — если родился в 1921, то 29 лет ему было тогда.

Ну, что делать, приходится верить в 1921 год.

В 1945 году Варгас стал играть за клуб Либертад, который тренировал Мануэль Флейтас Солич, многолетний тренер и сборной Парагвая. В 1945 Либертад стал чемпионом страны. Варгас играл только за этот клуб.

В 1951-53 он поиграл в Колумбии в клубе Депортиво Перейра, в котором было порой в составе 10 парагвайцев и один колумбиец. Вместе с Варгасом играли тогда Энрике Авальос, Сесар Лопес Фретес, Кантор Кантеро и, кажется, Армандо Гонсалес — все они были в заявке Парагвая на ЧМ -50.

Вернувшись из Колумбии, Варгас продолжил играть за Либертад.

В сборной парагвая Марселино Варгас дебютировал 20 апреля 1950 в матче против Уругвая. Мы уже упоминали этот матч — Атилио Лопес также дебютировал в национальной команде в тот день в Рио на стадионе Сан Жануарио.

Вот фото парагвайцев перед тем матчем:

Сыграл Варгас и в двух матчах против Бразилии в мае 1950 перед мундиалем. И на самом ЧМ -50 тренер Солич доверил ворота Варгасу в обоих матчах.

Вот фрагмент общего фото перед матчем Парагвай — Италия на ЧМ -50:

Слева по фото Мануэль Гавилан, справа Викториано Легисамон. В центре вратарь Марселино Варгас.

На победном турнире Copa America 1953 Варгас не играл. А вот после того, как вернулся в Парагвай из Колумбии, вновь попал в состав сборной.

В 1954 году он 21 марта вышел на замену в последнем матче отборочного турнира ЧМ -54 против Бразилии. Игра проходила на Маракане при 170 тысячах зрителей. Бразильцы разнесли Парагвай 4:1 и завоевали путёвку на мундиаль.

10 апреля того же года уже на стадионе Сентенарио в Монтевидео Парагвай выиграл с тем же счётом 4:1 у сборной Уругвая в товарищеском матче. Марселино Варгас вновь вышел на замену на второй тайм и не пропустил ни одного мяча.

На очередном турнире Copa America в 1955 Варгас сыграл в 4 первых матчах и напропускал аж 13 голов. На этом его карьера в сборной завершилась.

Дата смерти этого футболиста неизвестна. Но на сайте parqueserenidad_com есть дата смерти 10 февраля 1996 года некоего Марселино Варгаса. Если это он, то получается умер за 10 дней до своего 75-летия. К сожалению, неизвестно даже полное имя этого вратаря. Так что данные не уточнены.

На фото в шляпах Марселино Варгас узнаваем сходу:

У Варгаса шляпа не только надета, но и ещё одну он держит в руках. Вероятно, для Пабло Сентуриона, которого нет на этом фото.

Что ж, пора подводить итоги. На фото в шляпах всех идентифицировали, трое не в шляпах — они вне поля нашего внимания.

Итак, нижний ряд, слева направо:

Марселино Варгас (вратарь), Энрике Авальос (нап.), Атилио Лопес (нап.), Кастор Кантеро (полузащ.), Викториано Легисамон (полузащ.), Мануэль Гавилан (полузащ.), Антонио Кабрера (защ.), Сесар Лопес Фретес (нап., капитан).

Ряд над ними, слева направо, только те, кто в шляпах: Касиано Сеспедес (защ.), Хосе де ла Крус Франко (тренер), Лоренсо Калонга (нап.), Марсиаль Авальос (нап.), Леончино Унсаим (нап.), Меланио Баес (полузащ.), Армандо Гонсалес (полузащ.), Альберто Гонсалес «Гонсалито» (защ.), Дарио Хара Сагьер (нап.).

Ещё в самой первой части я обещал рассказать о Хосе де ла Крус Франко.

Он был футболистом. Затем в 30-е годы он работал массажистом, например, ездил в турне вместе со сборной Красного Креста Парагвая во время Чакской войны.

На фото де ла Крус Франко массирует в раздевалке одного из сборников, матч в Монтевидео против местного Насьоналя:

Затем он стал тренером парагвайского клуба Насьональ, о чём свидетельствует фото 1946 года:

Мы с этого фото и начинали наши поиски.

В свитере с буквой "E” на груди как раз де ла Крус Франко, а "E” — это первая буква слова entrenador, т.е. тренер. У массажиста буква "M” на груди — вспомните знаменитого бразильского массажиста Марио Америко, у которого сперва на груди частенько была М, потом стала буква К.

В сборной Парагвая был штатный массажист Антонио Корралес, который долгое время работал с командой на многих турнирах. Это был мощный человек, вероятно, с очень сильными руками:

В одних бразильских газетах при перечислении состава парагвайской делегации на ЧМ -50 писали, что де ла Крус Франко был массажистом и не упоминали Корралеса совсем. В других напротив — массажистом был указан Корралес, а де ла Круса Франко и в помине не было.

На самом деле на мундиале были оба, де ла Крус Франко был помощником главного тренера Мануэля Флейтаса Солича.