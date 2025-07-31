Возвращение воспитанников – фишка грандов. «Манчестер Сити» придётся выложить 250 млн евро за Палмера

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31 июля 2025, 20:10

Гвардиола уже вернул вратаря Траффорда.

Футбольный рынок устроен как обычная жизнь – кристально чистый хаос. Аргентинцы отпустили мальчика, чей организм отказывался расти вровень с одногодками, а «Барселона» за копейки заполучила легенду на все времена. Один поворот судьбы – мальчик мог вырасти в Мадриде. «Манчестер Юнайтед» отдал талантливого парня из академии в «Ювентус», а вернули хавбека Погба лишь за 105 млн евро. И это лишь одна из множества историй, когда клубы платили по старым счетам. После возвращения голкипера Траффорда в «Манчестер Сити» за 31.2 млн евро вспомним похожие сюжеты. Возвращения – футбольная классика. Клубы платят, чтобы изгнанные ранее «сыновья» их простили. Впереди может ждать главное возвращение в истории футбола: если шейхи одобрят трансфер Палмера в «Манчестер Сити», то придется побить мировой трансферный рекорд, чтобы отвадить богатых конкурентов. А пока вспомним другие истории из жизни замечательных футбольных людей.

Сеск Фабрегас и «Барселона»

Каталонцы обожают раздавать воспитанников, чтобы позже платить за них деньги. Богатая жизнь – она другая. Могло показаться, что Сеск стал жертвой непотизма. Он всего на год старше Бускетса, а этот легендарный хавбек – сын вратаря «Барселоны». Вот только Серхио почти не играл в академии каталонского клуба, его тоже не сразу разглядели. Фабрегас бегал с Месси и Пике, но опорного хавбека с высокой результативностью не ждали в основе первой команды. Тренер Венгер пообещал наглому полузащитнику, что отправит его в стартовый состав «Арсенала». Француз сдержал слово, а «Барселона» заплатила 34 млн евро за возвращение хавбека. Сеск не выиграл Лигу чемпионов в родном клубе, но его вклад в трофеи того периода зря недооценивают. Он забил 42 гола и сделал 50 ассистов в 151 матче за три сезона. Прекрасная статистика для хавбека в окружении Иньесты и Хави.

Дани Карвахаль и «Реал»

В «Реале» любят включать в контракт воспитанников «Кастильи» пункт об обратном выкупе. В 2012 году от Карвахаля отказались за 5 млн евро, а через двенадцать месяцев забрали правого защитника у «Байера» за 6.5 млн евро. Прекрасный бизнес для немцев и правильное решение испанцев. Карвахаль стал шестикратным победителем Лиги чемпионов, а другие трофеи можно не считать. Даниэль дожил до триумфа со сборной Испании – выиграл Евро-2024, пропустив победы поколения Сеска, который на несколько лет старше. Дани доказал разным тренерам «Реала» высокий уровень. Лишь бывший напарник по основе «сливочных» Хаби Алонсо нашел Карвахалю замену. Дани решил посидеть на лавке за спиной у Александера-Арнольда, а дальше может рвануть к шейхам. Карвахаль рассматривает Катар, где играет его напарник Хоселу, ведь защитник и форвард женаты на близняшках.

Матс Хуммельс и «Бавария»

Второй чемпион мира в списке десять лет провел в школе «Баварии», а потом Матса выгнали. Немецкая жестокость многократно работала против клуба из Мюнхена. Ещё один хороший пример – Тони Кроос. Хавбека сначала отправили в аренду в «Байер», а после возвращения не ценили и подарили «Реалу» за смешные 25 млн евро при рыночной стоимости почти в два раза выше. Хуммельс тоже навредил «Баварии»: дважды отобрал чемпионство с «Боруссией» Клоппа. Затем защитник вернулся из Дортмунда в Мюнхен. Отпустили молодого и перспективного игрока за 4.2 млн евро, а забрали за 35 млн евро. В этом случае возвращение не было таким успешным, как у Карвахаля в «Реал». Зато Хуммельс собрал серию трофеев в родном клубе и после отправился в знакомый Дортмунд ещё раз. Кстати, чемпионом мира Хуммельс стал как футболист «Боруссии».

Поль Погба и «Манчестер Юнайтед»

Снова чемпион мира. Нередко возвращают выдающихся мастеров, которых жестко недооценили. Но здесь есть подвох, Погба погорел на знаменитой лени. МЮ выплатил «Ювентусу» 105 млн евро, чтобы вернуть воспитанника академии. После трансфера ни один из наставников «красных дьяволов» не нашел подход к футболисту. Погба был на своей волне. Его можно назвать невезучим парнем. Родной брат с друзьями детства шантажировали Поля и требовали 13 млн евро, за что получили обвинительный приговор в суде. А дальше Погба начал употреблять стероиды и его поймали. Он отдал миллионы евро адвокатам, чтобы отмазаться от дисквалификации на четыре года. Лучшие сезоны хавбека позади. Перес правильно сделал, что запретил Зидану подписать Погба в «Реал». Новый сезон Поль начнет в составе «Монако», он стал напарником Головина.

Марко Ройс и «Боруссия» Д

Перефразируя футбольного фаната Оззи Озборна, Ройс ощущал любовь больших трофеев, но не смог до них дотянуться. Марко не стал чемпионом мира и проиграл два финала Лиги чемпионов. Он часто был в лазарете и пропускал крупные турниры для сборных. Также жаль, что нападающий ни разу не выиграл Бундеслигу. Зато Ройс сумел доказать родной «Боруссии» из Дортмунда, что местные тренеры и менеджеры ошиблись, когда его выгнали. Марко считали слишком тощим подростком. Парня выбросили из академии в 2005 году. Через скромные клубы Ройс пробрался в «Боруссию» из Менхенгладбаха, которая заполучила форварда за один миллион евро. Спустя несколько лет команде из Дортмунда пришлось заплатить в семнадцать раз больше. Карьера Ройса показывает вес везения в футболе. Сейчас Марко играет за «Лос-Анджелес Гэлакси», даже стал чемпионом МЛС в 2024 году.

Родри Эрнандес и «Атлетико»

Чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» ассоциируется с «Манчестер Сити», но Родри является воспитанником школы «Атлетико». В Мадриде допустили ошибку – в 2013 году хавбека бесплатно отдали в академию «Вильярреала». Через пять лет столичному клубу пришлось заплатить 20 млн евро, чтобы талантливый полузащитник вернулся домой. Уроженец Мадрида всего за один сезон вырос в цене на пятьдесят миллионов. «Манчестер Сити» выплатил «Атлетико» 70 млн евро, но Гвардиола ни секунды не сомневался. Родри стал ключевым футболистом «горожан», он принес клубу много трофеев. На счету испанца победный гол в финале Лиги чемпионов. А когда Эрнандес получил сложную травму – Гвардиола пережил худший сезон в карьере. Теперь в Манчестере и Мадриде решают, где Родри продолжит карьеру. В «Реале» готовы к трансферу хавбека.