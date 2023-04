Турция против Южной Кореи на ЧМ-54: Два вратаря на одних воротах или Троих надо убрать

1682593587

вчера, 14:06

Продолжаем обследование качественных фото от агентства GI с матчей сборной Турции на ЧМ -54. Подобный обзор первого матча Турции на ЧМ -54 был сделан ранее.

Заметим, что в подписях к фото первого матча сборной Турции на турнире все игроки, за исключением вратаря Тургая, не были названы. На подписях к фото со второго матча появились имена игроков турецкой команды. Как и имена южнокорейских футболистов.

20 июня свои вторые матчи на турнире провели в очном поединке сборные Турции и Южной Кореи.

В одной из своих предыдущих статей я привёл фото стартового состава сборной Турции перед матчем с Южной Кореей. Тогда я не заметил, что в моей подписи к фото из турецкой газеты не указан капитан команды, вратарь Тургай Шерен.

Исправляем неточность. Вот состав сборной Турции в матче против Южной Кореи на ЧМ -54:

Дадим и фото стартового состава сборной Южной Кореи в матче против Турции на ЧМ -54:

Это можно считать документом, непреложным фактом. Но сайт ФИФА упорно не хочет видеть очевидного ляпа.

В составе сборной Турции в том матче НЕ ИГРАЛ 21-летний нападающий Бугекер Феридун Исмаил, или как величает его сайт ФИФА — Ismail Feridun,

Феридун был в заявке под №9, но в матче против Южной Кореи то и дело попадается лысоватый игрок под №20 — это 28-летний Неджми Онарыджи.

Спутать их визуально довольно сложно, судите сами.

Феридун Бугекер:

А это Неджми Онарыджи:

В части его имени Onarıcı сразу две буквы i без точки, значит это дважды звук «ы». Но правила есть правила — жи-ши пиши через «и» — Онарыджи. Хотя в именах кажется можно и без этого правила...

Итак, первое фото от GI в матче Турция — Южная Корея.

Не будем придерживаться хронологии матча. Турция, как известно, убедительно победила в матче с Южной Кореей со счётом 7:0.

В первом тайме турки забили 4 гола. Как раз 4-й гол забил на 37-й мин нападающий Бурхан Саргын. Только кроме архивного видео не сохранилось качественных фото практически ни одного из 7 забитых голов, т.е. самого момента взятия ворот. Лишь один такой раз фотографам посчастливилось запечатлеть на плёнку. Но это был не гол, забитый Бурханом.

Но есть качественное фото момента у ворот Южной Кореи с участием Бурхана Саргына. Турецкий игрок пробил то ли головой, то ли коленом в сторону вратаря. Хон Док Ён, голкипер корейской команды, безусловно завладел этим мячом.

Занятна подпись для этого фото:

World Cup Finals, 1954. Geneva, Switzerland. 20th June, 1954. Turkey 7 v South Korea 0. Ismail Ferudun of Turkey heads the ball at South Korean goalkeeper Duk Yung Hong while being challenged by Sang Yi Lee.

Мы видим, что имя Бурхана вообще не упоминается. А вот Бугекер Феридун Исмаил (но не через две буквы «у» как у GI) в том матче не играл. Сайт ФИФА об этом, правда, не догадывается. Уже говорили подробно об этом казусе ранее.

Пытается помешать произвести акцентированный удар Бурхану 39-летний защитник Пак Гю Чон, его номер 2. А вот Ли Сан Ыи — это так и не сыгравший на турнире корейский защитник. Он был в запасе в обоих матчах, но его номер 5 использовался в матче против Венгрии. В игре против Турции под №5 кажется у корейцев не было никого. Почему вдруг в подписи всплыло имя Ли Сан Ыи не понятно. А под номером 14 прогулочным шагом к воротам движется 36-летний защитник Ли Чон Кап. Правда, в заявке он значится под №13.

Что в сухом остатке? ФИФА ошибочно указывает, что в матче играл Феридун Бугекер №9. На фото перед матчем отчётливо видим в центре стоящего Неджми Онарыджы №20 с характерной причёской, а не с кучерявым чубом Феридуна.

На подписи к фото от GI имя Феридуна (и то исковерканное) всплывает тоже. Только теперь он «играет» вместо ещё одного нападающего Бурхана Саргына №10. А у Южной Кореи «заиграл» вдруг невесть откуда взявшийся защитник Ли Сан Ыи.

С этим защитником весьма занятная история, связанная как раз с кадрами видеохроники.

Известный блогер JOEFA в начале апреля этого года при монтаже для youtube видеоотчёта о матче Турция — Южная Корея взял мои данные об именах стартового состава корейской команды и привёл их в фильме. Я блогеру указал также, что в фильме крупным планом показан на трибунах один корейский игрок (резервный), с апельсином что ли в руке — это и есть Ли Сан Ыи. Вот стоп-кадр видео матча Турция — Южная Корея на ЧМ -54:

Всё бы ничего — да только позади широко улыбающегося Ли Сан Ыи сидит никто иной как защитник Ли Чон Кап. Да, это именно он неспешным шагом идёт с номером 14 на спине к своим воротам на предыдущем фото.

Так что этот видео фрагмент снят точно не 20 июня, а 17 июня на матче против Венгрии, в котором оба этих южнокорейских игрока не принимали участия.

Тут везде путаница — и в подписях к фото, и во фрагментах видеохроники.

Что касается фото, где один кореец в форме с №14 прогуливается вдоль линии ворот, второй пытается помешать турецкому игроку нанести точный удар, то вырисовывается такая безрадостная картина. Суммируем подписи к фото и соответствующие кадры видеохроники — на данном фото все три полевых игрока на переднем плане НЕ ИГРАЛИ в том матче. Номер 14 сидел на трибуне, утирался платочком, впереди него на той же трибуне сидел и второй защитник, с апельсином. А турецкий нападающий был где-то на своей трибуне, наверное. Лишь вратарь на своём посту. Только такое безоглядное суммирование смахивает на анекдот. И не требуется усилий никакого искусственного интеллекта, чтобы понять всю несуразицу в подписях к фото.

Бурхан Саргын. Почему-то и в заявке в швейцарской газете, и на сайте ФИФА (и в других не турецких источниках) имя этого игрока пишут как Бурхан Саргун (Burhan Sargun, может Сарган таким образом пытаются передать?) Но по-турецки будет Sargın, где буква i без точки читается как «ы». Да, и ударение как раз не на «ы», а на первом слоге, на «а».

А Бурхан оформил хет-трик в том матче. Но моментов из второго тайма на качественных фото не сохранилось. Видимо фотограф GI продолжал ждать моменты у тех же ворот, что и в первом тайме.

А сейчас фото единственного запечатлённого гола из того матча.

Признаться, у GI есть два варианта этого фото. Вот момент, когда мяч только-только пересёк линию ворот:

Но есть и следующий кадр:

Действующие лица на переднем плане те же самые. Турецкий нападающий Суат Мамат забивает третий гол в матче, оформляя собственный дубль. Именно он и открыл счёт в матче, как и в предыдущей игре против Германии, застрельщик-начинатель у Турции.

Вратарь Хон Док Ён тщетно пытается дотянуться до мяча. И провожает взглядом мяч также самый возрастной игрок сборной Южной Кореи 39-летний защитник Пак Гю Чон.

Для первого варианта фото у GI есть такая подпись:

World Cup Finals, 1954 Geneva, Switzerland. 20th June, 1954. Turkey 7 v South Korea 0. Suat of Turkey (left) scores one of his two goals as South Korean goalkeeper Duk Yung Hong lays stretched on the ground.

Всё шикарно и правдиво.

А вот ко второму варианту фото уже есть претензии:

World Cup Finals, 1954. Geneva, Switzerland. 20th June, 1954. Turkey 7 v South Korea 0. Ismil Suat of Turkey (left) scores his side's third goal past South Korean goalkeeper Duk Yung Hong as defender Hung Chull Ham looks on.

Весь сарказм ситуации состоит в том, что при попытке упомянуть и защитника, редакторы GI добились невероятного в истории чемпионатов мира: два вратаря одной команды растерянно смотрят вслед мячу, закатывающемуся в их ворота.

Hung Chull Ham или Хам Хын Чул (корейцы читают как Хам Хын Цой) — это резервный вратарь сборной Южной Кореи на ЧМ -54. Он не сыграл на турнире ни в одном матче.

Вот его фото:

У него в заявке был №12. Но под его номером играл в матче против Турции защитник Хан Чон Ва. У которого его заявочный номер 14 отошёл в той игре к уже упоминавшемуся Ли Чон Паку (тот, что прогуливался на фото).

Ну, неразбериху в номерах южнокорейских игроков ещё можно объяснить. Приехала на турнир команда из страны, едва вышедшей из войны. Привезли два комплекта формы — синий и красный — и оба без номеров. Номера уже в авральном порядке пришивали перед первым матчем, с 1-го по 11-й, не учитывая присвоенные номера в официальной заявке. Во второй игре появились номера и после 11-го, но опять же особо не заглядывали в заявку.

Но вот такая вакханалия с именами игроков, запечатлённых на фото от GI, оказалась не совсем ожидаемой. Проще сказать — совсем не ожидаемой. И тянется это много лет.

Крупные организации ( ФИФА или GI) очень неповоротливы, трудно признают ошибки, хотя они очевидны.