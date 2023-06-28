«Расинг» – «Ньюбленсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Расинг» – «Ньюбленсе», который состоится 29 июня 2023 года

«Расинг»

Команда из Аргентины уверенно лидирует в своей группе и имеет все шансы на выход в плей-офф за тур до конца группового этапа. «Расинг» набрал 10 баллов и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече «Ньюбленсе» очень нужна победа, поэтому хозяева могут воспользоваться ситуацией и проводить разительные контратаки, которые возможно помогли бы им достичь результата.

23 июня «Расинг» сыграл вничью с «Барракас» Сентраль (1:1), а 18 числа обыграл на своем поле «Велес» Сарсфилд (2:1).

«Ньюбленсе»

«Ньюбленсе» показывает не очень хорошие результаты в последнее время и в чемпионате, и в международных турнирах. На данный момент коллектив располагается на третьем месте с пятью баллами и отстает на три пункта от прямого конкурента. Только победа над лидером группы и поражение «Фламенго» с крупным счетом может вывести его в плей-офф кубка Либертадорес. Тем не менее, есть шанс сохранить свою позицию и выйти в Южноамериканский кубок.

8 июня «Ньюбленсе» поделил очки с «Аукас» (1:1), а 25 мая сыграл вничью с «Фламенго» (1:1). Оба матча прошли в рамках кубка Либертадорес.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг» – 1.45

Ничья – 4.3

Победит «Ньюбленсе – 7.5

Статистика

Только в трех играх из последних десяти „Ньюбленсе“ одержал победу во всех турнирах

Четыре последних матча „Расинга“ завершились исходом „обе забьют“

„Расинг“ забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле

„Ньюбленсе“ выиграл два матча из десяти последних на выезде

Прогноз

Поставить на победу „Расинга“ с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что хозяева смогут на своем поле без больших проблем одержать победу над нынешним соперником.