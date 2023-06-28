«Расинг» – «Ньюбленсе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Расинг» – «Ньюбленсе», который состоится 29 июня 2023 года
«Расинг»
Команда из Аргентины уверенно лидирует в своей группе и имеет все шансы на выход в плей-офф за тур до конца группового этапа. «Расинг» набрал 10 баллов и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече «Ньюбленсе» очень нужна победа, поэтому хозяева могут воспользоваться ситуацией и проводить разительные контратаки, которые возможно помогли бы им достичь результата.
23 июня «Расинг» сыграл вничью с «Барракас» Сентраль (1:1), а 18 числа обыграл на своем поле «Велес» Сарсфилд (2:1).
«Ньюбленсе»
«Ньюбленсе» показывает не очень хорошие результаты в последнее время и в чемпионате, и в международных турнирах. На данный момент коллектив располагается на третьем месте с пятью баллами и отстает на три пункта от прямого конкурента. Только победа над лидером группы и поражение «Фламенго» с крупным счетом может вывести его в плей-офф кубка Либертадорес. Тем не менее, есть шанс сохранить свою позицию и выйти в Южноамериканский кубок.
8 июня «Ньюбленсе» поделил очки с «Аукас» (1:1), а 25 мая сыграл вничью с «Фламенго» (1:1). Оба матча прошли в рамках кубка Либертадорес.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Расинг» – 1.45
- Ничья – 4.3
- Победит «Ньюбленсе – 7.5
Статистика
- Только в трех играх из последних десяти „Ньюбленсе“ одержал победу во всех турнирах
- Четыре последних матча „Расинга“ завершились исходом „обе забьют“
- „Расинг“ забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле
- „Ньюбленсе“ выиграл два матча из десяти последних на выезде
Прогноз
Поставить на победу „Расинга“ с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что хозяева смогут на своем поле без больших проблем одержать победу над нынешним соперником.