«Пари НН» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690183669

вчера, 10:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Пари НН» – «Динамо» Москва, который состоится 25 июля 2023 года

«Пари НН»

В первом туре РПЛ с «Зенитом», команды из Нижнего Новгорода хватило лишь на один тайм. Эксперты пророчат провал «Пари НН» в нынешнем сезоне, однако сезон только начинается, а матчи кубка и вовсе дают футболистам другой настрой. На своем поле, «Пари НН» постарается создать проблемы «Динамо» Москва, которое также неудачно стартовало и нуждается в положительных эмоциях и победах.

22 июля «Пари НН» проиграл на своем поле «Зениту» (0:2), а 14 числа уступил «Динамо» Москва в товарищеском матче (3:4).

«Динамо» Москва

Московская команда провалила первый тур с «Краснодаром», хотя первые пол часа смотрелась лучше соперника. Теперь «Динамо» необходимо реабилитироваться и хотя бы одержать победу в групповом этапе кубка России. Тем не менее, гостям не стоит недооценивать соперника, ведь в случае еще одного поражения проблемы с болельщиками могут начаться у гостей уже после двух матчей нового сезона.

21 июля «Динамо» Москва проиграло на своем поле «Краснодару» в РПЛ (1:3), а 14 числа выиграло у «Пари НН» в товарищеской встрече (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 3.8

Ничья – 3.4

Победит «Динамо» Москва – 2.05

Статистика

«Пари НН» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Динамо» Москва выиграло шесть из десяти последних матчей на выезде

Московский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей с «Пари НН»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команды забивают в личных встречах достаточное количество мячей и мы предполагаем, что в рамках кубка России эта тенденция продлится.