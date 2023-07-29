«Уракан» – «Велес» Сарсфилд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Уракан» – «Велес» Сарсфилд, который состоится 30 июля 2023 года

«Уракан»

Большими усилиями в прошлом туре «Уракан» смог прервать очень неприятную серию из поражений и без забитых мячей. Тем не менее, позиция клуба остается плачевной, ведь он располагается на 27 месте с 22 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В матче с соседями по турнирной таблице хозяева постараются еще раз добиться победы и стать ближе к прямым конкурентам.

23 июля «Уракан» обыграл на выезде «Платенсе» (1:0), а 15 числа с тем же счетом уступил «Тальерес Кордобе» (0:1).

«Велес» Сарсфилд

«Велес» не может выиграть уже несколько матчей и недалеко ушел в турнирной таблице от своего нынешнего соперника. Коллектив занимает 25 место с 27 баллами и реально рассчитывать на плей-офф уже не может. Тем не менее, в предстоящей встрече с «Уракан» гостям крайне важно победить или хотя бы завершить матч вничью. Поединок обещает быть интересным, а борьба аутсайдеров крайне острой.

24 июля «Велес» поделил очки с «Унион» (0:0), а 20 числа в кубке Аргентины уступил по «Сан-Мартин Сан-Хуан» (2:3, по пенальти).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уракан» – 2.7

Ничья – 2.75

Победит «Велес» Сарсфилд – 3.2

Статистика

Пять из шести последних матчей «Велес» Сарсфилд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Уракан» проиграл восемь из десяти последних поединков

«Велес» Сарсфилд не может выиграть у «Уракан» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Уракана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Команда находится на эмоциональном подъеме после долгожданной победы и вполне могут одержать второй успех подряд.