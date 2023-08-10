«Борнмут» – «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Вест Хэм», который состоится 12 августа 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» по итогам прошлого сезона АПЛ заняли пятнадцатое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре первого тура с «молотобойцами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Борнмута». В межсезонье «Боском» провёл пять товарищеских встреч, из которых в двух «вишни» уступили своим соперникам. 29 июля с разницей в пару мячей «Борнмут» проиграл итальянской «Аталанте».

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Боском» выиграл у «Лорьяна» из Франции.

«Вест Хэм»

«Железные» в прошлом сезоне чемпионата Англии заняли четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «вишнями» из Борнмута. Из шести товарищеских матчей в двух «молотобойцы» уступили своим оппонентам. С разницей в пару мячей «железные» потерпели поражение от «Ренна».

5 августа со счётом 0:4 «Вест Хэм» проиграл «Байеру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.70

Ничья – 3.50

Победит «Вест Хэм» – 2.60

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре личных матча команд из пяти крайних

В шести поединках из десяти «вишни» проиграли своим соперникам

За тот же период «молотобойцы» уступили в трёх матчах.

Прогноз

В прошлом сезоне «молотобойцы» не пропустили от «вишен» ни одного мяча. Шесть голов забили в двух крайних матчах «железные» в ворота «Борнмута». Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» коэффициент 2.60. В предстоящей встрече гости смогут снова одолеть «чёрно-красных».