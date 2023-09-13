«Витесс» – «Валвейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Витесс» – «Валвейк», который состоится 16 сентября 2023 года
«Витесс»
Четырнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «жёлто-чёрные» на данный момент. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Витесса». 11 августа в рамках матча 1-го тура Эредевизи «жёлто-чёрные» выиграли в гостях у «Волендама» (2:1). Забитыми голами отличились полузащитник Матейс Тилеманс и полузащитник Марко Ван Гинкел. С разницей в пару мячей на своём поле «Витесс» проиграл ПСВ (1:3).
3 сентября со счётом 0:2 «Витесс» дома уступил «Алкмару».
«Валвейк»
«Жёлто-синие» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на последней строчке. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «Валвейка» за последнее время. Семь матчей к ряду длится проигрышная серия «жёлто-синих». С разницей в пару мячей «Валвейк» проиграл «Херенвену» и «Алкмару Занстрек». В сухую, пропустив три гола, «жёлто-синие» в гостях проиграли «Неймегену».
ПСВ со счётом 4:0 одержал уверенную победу над «Валвейком».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Витесс» – 1.52
- Ничья – 4.50
- Победит «Валвейк» – 5.40
- Победит «Витесс» с форой -1.5 – 2.26
- Обе забьют — нет – 2.24
- Обе забьют — да – 1.60
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В четырёх матчах из десяти последних «Витесс» проиграл своим оппонентам
- «Валвейк» уступил в восьми матчах за аналогичный период.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Витесса» коэффициент 1.52. С большой долей вероятности проигрышная серия «Валвейка» продлится, а «жёлто-чёрные» наберут свои три очка в предстоящем матче.