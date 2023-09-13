«Витесс» – «Валвейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Витесс» – «Валвейк», который состоится 16 сентября 2023 года

«Витесс»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы занимают «жёлто-чёрные» на данный момент. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Витесса». 11 августа в рамках матча 1-го тура Эредевизи «жёлто-чёрные» выиграли в гостях у «Волендама» (2:1). Забитыми голами отличились полузащитник Матейс Тилеманс и полузащитник Марко Ван Гинкел. С разницей в пару мячей на своём поле «Витесс» проиграл ПСВ (1:3).

3 сентября со счётом 0:2 «Витесс» дома уступил «Алкмару».

«Валвейк»

«Жёлто-синие» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов находятся на последней строчке. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «Валвейка» за последнее время. Семь матчей к ряду длится проигрышная серия «жёлто-синих». С разницей в пару мячей «Валвейк» проиграл «Херенвену» и «Алкмару Занстрек». В сухую, пропустив три гола, «жёлто-синие» в гостях проиграли «Неймегену».

ПСВ со счётом 4:0 одержал уверенную победу над «Валвейком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Витесс» – 1.52

Ничья – 4.50

Победит «Валвейк» – 5.40

Победит «Витесс» с форой -1.5 – 2.26

Обе забьют — нет – 2.24

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.63

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из десяти последних «Витесс» проиграл своим оппонентам

«Валвейк» уступил в восьми матчах за аналогичный период.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Витесса» коэффициент 1.52. С большой долей вероятности проигрышная серия «Валвейка» продлится, а «жёлто-чёрные» наберут свои три очка в предстоящем матче.