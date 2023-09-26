«Брентфорд» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Брентфорд» – «Арсенал», который состоится 27 сентября 2023 года
«Брентфорд»
«Пчёлы» в турнирной таблице АПЛ занимают на текущий момент тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брентфорда». Ничейным исходом завершилась игра 4-го тура Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:2). С минимальным счётом «Брентфорд» в гостях уступил «сорокам» из Ньюкасла в игре позапрошлого тура чемпионата Англии.
На прошлых выходных со счётом 1:3 «пчёлы» проиграли «Эвертону».
«Арсенал»
«Канониры» на текущий момент в чемпионате Англии входят в пятёрку самых сильных команд Премьер-лиги. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Арсенала» за последнее время. На выезде «красно-белые» обыграли команду «Эвертон» в матче 5-го тура АПЛ. Единственный победный гол в матче забил нападающий Леандро Троссард. Уверенную победу одержали «канониры» над ПСВ в рамках игры 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).
24 сентября вничью со счётом 2:2 сыграли «красно-белые» с «Тоттенхэмом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 3.20
- Ничья – 3.65
- Победит «Арсенал» – 2.19
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.80
- Обе забьют — нет – 2.29
- Обе забьют — да – 1.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14
Статистика
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Только одну победу одержали «пчёлы» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Арсенал» выиграл в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 2.19. «Канонирам» уже доводилось выигрывать у «пчёл» в гостях. Предстоящая игра не станет исключением.