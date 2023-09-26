«Брентфорд» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695750967

вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Брентфорд» – «Арсенал», который состоится 27 сентября 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» в турнирной таблице АПЛ занимают на текущий момент тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брентфорда». Ничейным исходом завершилась игра 4-го тура Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:2). С минимальным счётом «Брентфорд» в гостях уступил «сорокам» из Ньюкасла в игре позапрошлого тура чемпионата Англии.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «пчёлы» проиграли «Эвертону».

«Арсенал»

«Канониры» на текущий момент в чемпионате Англии входят в пятёрку самых сильных команд Премьер-лиги. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков «Арсенала» за последнее время. На выезде «красно-белые» обыграли команду «Эвертон» в матче 5-го тура АПЛ . Единственный победный гол в матче забил нападающий Леандро Троссард. Уверенную победу одержали «канониры» над ПСВ в рамках игры 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0).

24 сентября вничью со счётом 2:2 сыграли «красно-белые» с «Тоттенхэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 3.20

Ничья – 3.65

Победит «Арсенал» – 2.19

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только одну победу одержали «пчёлы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Арсенал» выиграл в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Арсенала» коэффициент 2.19. «Канонирам» уже доводилось выигрывать у «пчёл» в гостях. Предстоящая игра не станет исключением.