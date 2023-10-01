«Бетис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696116334

сегодня, 02:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Валенсия», который состоится 01 октября 2023 года

«Бетис»

«Бетис» после относительно удачного старта сезона, где команда набрала семь очков в четырех играх, провалила три последующих матча, набрав всего два балла. Игра седьмого тура на выезде против «Гранады» показала, что команда имеет проблемы с реализацией голевых моментов при высоком проценте владения мячом.

Подопечным М. Пеллегрини не помогут в матче с «Валенсией» из-за травм В. Жозе и Л. Энрике.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры с десятью очками на своем счету. После двух побед в стартовых турах и уверенной домашней победы над «Атлетико» Мадрид в рамках пятого тура, многим показалось, что команда Р. Барахи нашла свой уникальный стиль игры. Но необязательные потери очков с «Алавесом» и «Альмерией» показали, что тренерскому штабу есть над чем работать.

В последнем туре команда уступила на своем поле «Реал Сосьедаду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.25

Ничья – 3.30

Победит «Валенсия» – 3.50

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 4.45

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

«Бетис» в трех домашних матчах Примеры сыграл на тотал меньше 2.5 мячей.

«Валенсия» только в одном выездном мачте сезона уходила с поля без забитого мяча.

Восемь очных встреч подряд между командами завершаются забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «обе команды забьют» с коэффициентом 1.95. Игра команд в последних турах не радует их болельщиков и заставляет задуматься тренерский штаб, и чтобы команды снова обрели уверенность, им нужно раскрепоститься, что приведет к лучшей реализации созданных моментов.