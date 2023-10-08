«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.10.2023)

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сегодня, 01:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Ливерпуль», который состоится 8 октября 2023 года

«Брайтон»

«Брайтон» продолжает держаться в топ-шесть лучших команд чемпионата Англии на данный момент после серии неудачных игр. В кубке Английской Лиги уступили «Челси» (0:1). Разгромно проиграли на выезде «Астон Вилле» со счетом 1:6.

В матче группового раунда Лиги Европы в выездной игре с французским «Марселем» сыграли в результативную ничью 2:2.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» четвертая команда Пример-лиги после семи сыгранных туров. Подопечные Юргена Клоппа показывают стабильную игру без провалов в игре. Единственное поражение в сезоне это матч прошлого тура на выезде против команды «Тоттенхэм» (1:2).

Во втором туре Лиги Европы «Ливерпуль» дома обыграл бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 3.30

Ничья – 4.20

Победит «Ливерпуль» – 2.07

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 3.05

Обе забьют — да – 1.38

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.98

Статистика

«Брайтон» в рамках Премьер-лиги на домашней арене последний раз не забивал в феврале текущего года.

«Ливерпуль» в прошлом туре впервые с апреля 2023 года проиграл на выезде.

«Брайтон» не проигрывает «красным» в последних трёх играх во всех турнирах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.93. В предстоящем матче нас ждет противостояние команд, которые любят атаковать и радовать своих фанатов забитыми мячами. Этого мы и ждем от данной встречи.