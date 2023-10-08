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«Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:44
«Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм», который состоится 8 октября 2023 года

«Айнтрахт» Франкфурт

«Айнтрахт» Франкфурт идет на девятом месте в текущем розыгрыше Бундеслиги. Коллектив Д.Топпмеллера участник еврокубков, что мешает команде сосредоточиться на чемпионате и не позволяет правильно распределить свои силы. В шестом туре чемпионата Германии проиграли в гостях «Вольфсбургу» (0:2).

В матче Лиги Конференций уступили на выезде греческому «ПАОКу» со счетом 1:2.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» действующий победитель Второй Бундеслиги, что позволило команде участвовать в этом сезоне в элитном дивизионе чемпионата Германии. Главная задача команды на сезон это закрепиться в Бундеслиги. В матче шестого тура команда уступила на выезде «Байеру» с разгромным счётом 1:4.

В матче последнего тура дома был обыгран участник группового этапа Лиги Чемпионов «Унион» Берлин (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Айнтрахт» Франкфурт – 1.75
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Хайденхайм» – 4.90
  • Победит «Айнтрахт» Франкфурт с форой -1.5 – 2.90
  • Обе забьют — нет – 2.11
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

  • «Айнтрахт» Франкфурт не проигрывал на своем поле в текущем сезоне.
  • «Хайденхайм» не побеждали гостевых матчах в Бундеслиги на данный момент.
  • В рамках Бундеслиги команды никогда не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.77. Гости на выезде в этом сезоне играют исключительно на тотал больше 3.5 мячей, поэтому ставка на то, что в матче будет хотя бы три гола, смотрится очень перспективно.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:32
С атакой у новичка Бундеслиги всё в порядке, в шести турах настреляно 10 голов. К слову, у Айнтрахта пока всего четыре точных удара. Если "орлы" пропускали от Майнца, Кельна и Бохума (а это команды, которые сейчас находятся в зоне вылета), то почему вдруг им не сможет забить дерзкий атакующий коллектив Франка Шмидта? Выбираю на эту встречу ставку - Обе забьют. На данный момент гости ничуть не хуже хозяев ни по игре, ни по результату. Но, понятное дело, что это временно. Айнтрахт потихоньку раскачается, начёнт подниматься в таблице. В этой встрече "орлы" по факту фавориты и без гола тоже вряд ли останутся. Вот и предлагаю подождать минимум по одному точному удару с каждой стороны.
Гость
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