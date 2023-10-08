«Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм», который состоится 8 октября 2023 года

«Айнтрахт» Франкфурт

«Айнтрахт» Франкфурт идет на девятом месте в текущем розыгрыше Бундеслиги. Коллектив Д.Топпмеллера участник еврокубков, что мешает команде сосредоточиться на чемпионате и не позволяет правильно распределить свои силы. В шестом туре чемпионата Германии проиграли в гостях «Вольфсбургу» (0:2).

В матче Лиги Конференций уступили на выезде греческому «ПАОКу» со счетом 1:2.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» действующий победитель Второй Бундеслиги, что позволило команде участвовать в этом сезоне в элитном дивизионе чемпионата Германии. Главная задача команды на сезон это закрепиться в Бундеслиги. В матче шестого тура команда уступила на выезде «Байеру» с разгромным счётом 1:4.

В матче последнего тура дома был обыгран участник группового этапа Лиги Чемпионов «Унион» Берлин (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» Франкфурт – 1.75

Ничья – 3.95

Победит «Хайденхайм» – 4.90

Победит «Айнтрахт» Франкфурт с форой -1.5 – 2.90

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

«Айнтрахт» Франкфурт не проигрывал на своем поле в текущем сезоне.

«Хайденхайм» не побеждали гостевых матчах в Бундеслиги на данный момент.

В рамках Бундеслиги команды никогда не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.77. Гости на выезде в этом сезоне играют исключительно на тотал больше 3.5 мячей, поэтому ставка на то, что в матче будет хотя бы три гола, смотрится очень перспективно.