«Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» Франкфурт – «Хайденхайм», который состоится 8 октября 2023 года
«Айнтрахт» Франкфурт
«Айнтрахт» Франкфурт идет на девятом месте в текущем розыгрыше Бундеслиги. Коллектив Д.Топпмеллера участник еврокубков, что мешает команде сосредоточиться на чемпионате и не позволяет правильно распределить свои силы. В шестом туре чемпионата Германии проиграли в гостях «Вольфсбургу» (0:2).
В матче Лиги Конференций уступили на выезде греческому «ПАОКу» со счетом 1:2.
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» действующий победитель Второй Бундеслиги, что позволило команде участвовать в этом сезоне в элитном дивизионе чемпионата Германии. Главная задача команды на сезон это закрепиться в Бундеслиги. В матче шестого тура команда уступила на выезде «Байеру» с разгромным счётом 1:4.
В матче последнего тура дома был обыгран участник группового этапа Лиги Чемпионов «Унион» Берлин (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» Франкфурт – 1.75
- Ничья – 3.95
- Победит «Хайденхайм» – 4.90
- Победит «Айнтрахт» Франкфурт с форой -1.5 – 2.90
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17
Статистика
- «Айнтрахт» Франкфурт не проигрывал на своем поле в текущем сезоне.
- «Хайденхайм» не побеждали гостевых матчах в Бундеслиги на данный момент.
- В рамках Бундеслиги команды никогда не пересекались.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.77. Гости на выезде в этом сезоне играют исключительно на тотал больше 3.5 мячей, поэтому ставка на то, что в матче будет хотя бы три гола, смотрится очень перспективно.